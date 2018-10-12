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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6223622462256226>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:10

  Фантом написав:ruvex Для новых счетов, придётся по окончанию на Ультру перебираться, если конечно маркетолохи Альфы новую мульку не придумают.

Я не удивлюсь.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:16

Да, нужно следить, чтоб и старые счета ВНЕЗАПНО не "реформировали".
Сложность и скорость квестов растёт :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:28

  priser написав:Кто-нибудь пробовал через WOG-pay заправлять автомобиль до полного картой Альфа-банка? Интересно, с учетом снятия одной суммы, затем возврата части, работает ли (а если работает, то насколько корректно) рассрочка Альфа-банка в таком случае? Спасибо.


Будет отказ в связи с отменой операции (придет токо смс на рассрочку 2000грн, а на факт не прийдет).
Чтобы с рассрочкой есть 3 варианта все в позе раком:
- указывать заранее на сумму 1000+ грн и чтобы все влезло (как по мне лучший вариант)
- заказывать на кассе полный бак и терять 1,50грн/л за вогпей
- покупать литры онлайн на карту и тоже терять в скидке.

я через эти "литры" газом в рассрочку заправляюсь.
Востаннє редагувалось romanauscas в П'ят 12 жов, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:29

  levonid написав:уважаемые форумчане! Скажите, где подвох?
Оплатил карточкой альфабанка покупку на 1070 грн в сентябре, получил смс с предложением оформить мгновенную рассрочку. Оформил на три месяца без комиссии, без первоначального взноса. Через неделю перезвонил на гарячую линию узнать, что дальше - ответили, что в ноябре придет смс с суммой первого погашения. И что столько времени мне банк дает попользоваться его деньгами? Откуда такая щедрость?

Пользуйтесь тихо пока не улучшили :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:57

  lwa написав:
  clientage написав:
  lwa написав:Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?

накатать в отделении заяву на отказ от Альфа-Чек по каждой карте

Спасибо. Сейчас нет возможности.

тогда только -8грн в мес... или смарт друга.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:11

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту?
"Свій осіб в банку"
Какой-то свой альфовский язык?
В письме просто спам - реклама максимки.
Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>

ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.

А вы уверены, что фишинг? Ссылка в письме конечно левоватая http://cramer.tece-russia.ru/, но потом перенаправляется на вполне вашу: https://alfabank.ua/creditcard/order/?admitad_uid=f3f7504306b54296a9353ff76cb1056f&custom&partner=admitad&resource=235441
Т.е. явно этот спам - ваших рук дело или каких-то ваших партнеров рефералов.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:21

Re: Альфа-Банк

Nickmess написав:cdj2 раньше пополнял и больше. лимит в 40 бумажек был
В 2012-м я уже упирался в 15к.

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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:38

Заканчивается срок дебетной карты. За перевыпуском нужно обратиться до окончания срока или не принципиально?
Алка в последнее время много приколов выдает, приходится такие вопросы задавать :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:40

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту?
"Свій осіб в банку"
Какой-то свой альфовский язык?
В письме просто спам - реклама максимки.
Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>

ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.

А вы уверены, что фишинг? Ссылка в письме конечно левоватая http://cramer.tece-russia.ru/, но потом перенаправляется на вполне вашу: https://alfabank.ua/creditcard/order/?admitad_uid=f3f7504306b54296a9353ff76cb1056f&custom&partner=admitad&resource=235441
Т.е. явно этот спам - ваших рук дело или каких-то ваших партнеров рефералов.
Всё очень просто. Ваши данные записали. e-mail проверили. Себе сохранили. А вас отправили к альфа, чтобы подозрения от себя отвести. Если перешли - готовьтесь к попытке вас сломать или тоннам спама.

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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:50

  la9 написав:Заканчивается срок дебетной карты. За перевыпуском нужно обратиться до окончания срока или не принципиально?
Алка в последнее время много приколов выдает, приходится такие вопросы задавать :wink:

не более чем за 30 дней до окончания срока действия карты или после окончания срока действия тоже можно, но следует учесть что в Альфе при отсутствии активной карты невозможно даже оплатить коммуналку с этого счёта в МАБе...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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