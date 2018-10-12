Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:28

priser написав: Кто-нибудь пробовал через WOG-pay заправлять автомобиль до полного картой Альфа-банка? Интересно, с учетом снятия одной суммы, затем возврата части, работает ли (а если работает, то насколько корректно) рассрочка Альфа-банка в таком случае? Спасибо. Кто-нибудь пробовал через WOG-pay заправлять автомобиль до полного картой Альфа-банка? Интересно, с учетом снятия одной суммы, затем возврата части, работает ли (а если работает, то насколько корректно) рассрочка Альфа-банка в таком случае? Спасибо.

Будет отказ в связи с отменой операции (придет токо смс на рассрочку 2000грн, а на факт не прийдет).Чтобы с рассрочкой есть 3 варианта все в позе раком:- указывать заранее на сумму 1000+ грн и чтобы все влезло (как по мне лучший вариант)- заказывать на кассе полный бак и терять 1,50грн/л за вогпей- покупать литры онлайн на карту и тоже терять в скидке.я через эти "литры" газом в рассрочку заправляюсь.