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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6223622462256226

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:52

  M-Audio написав:
  Фантом написав:ruvex Для новых счетов, придётся по окончанию на Ультру перебираться, если конечно маркетолохи Альфы новую мульку не придумают.

По окончанию чего? Счета, вроде, не заканчиваются.

Очень ценное наблюдение. Ждём ответа представителя.

П.С. Но мы же знаем смузистов, как бы нам всем с 12.11 на Ультру не переходить.
Счета могут и поменять, постанова НБУ пока в силе.

П.П.С. Опять постригут депозитчиков. Теперь евровых. Не все догадаются закрыть блэк, открыть текущий в евро сделать выплату депо на него, потом перевести на сберегательный и ждать 2 недели.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:43

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:ВАМ, добрый день. Для перевода p2p установлены отдельные лимиты.

В МАБ есть только два лимита - снятие налички и покупки. Даже инет лимита нету отдельного.
Потому хотел бы уточнить у офпреда к какому именно лимиту относится п2п так как отдельного нет.

mephala, добрый день. К лимиту на наличные операции.

Так я и писал в своем сообщении, что лимит на наличные операции установлен в 0, но операцию выполнили. И это при том, что по ультре операция не прошла.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:43

  antey718 написав:Alfa_Bank

Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам?
02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.


Итак, отписываюсь по своему кейсу. Ошибку с курсом признали и на горячей линии и оф. представитель здесь, спустя неделю банк выплатил курсовую разницу.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:50

Фантом
о чем речь -можете подробнее,чтобы всем понятно было?
есть проблемы с получением евро с депозитов по окончании срока?
Бекас
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