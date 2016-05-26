Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам? 02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.
Итак, отписываюсь по своему кейсу. Ошибку с курсом признали и на горячей линии и оф. представитель здесь, спустя неделю банк выплатил курсовую разницу.
Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Добрый день. Выясню детали и предоставлю ответ.
Яка причина введення комісу 200 грн раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!
2) 200 за нові блеки чи за існуючі теж? 3) якщо є 3 блеки (грв, дол, євр) тоді 200x3 в рік?
ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.