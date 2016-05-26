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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6223622462256226

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:52

  M-Audio написав:
  Фантом написав:ruvex Для новых счетов, придётся по окончанию на Ультру перебираться, если конечно маркетолохи Альфы новую мульку не придумают.

По окончанию чего? Счета, вроде, не заканчиваются.

Очень ценное наблюдение. Ждём ответа представителя.

П.С. Но мы же знаем смузистов, как бы нам всем с 12.11 на Ультру не переходить.
Счета могут и поменять, постанова НБУ пока в силе.

П.П.С. Опять постригут депозитчиков. Теперь евровых. Не все догадаются закрыть блэк, открыть текущий в евро сделать выплату депо на него, потом перевести на сберегательный и ждать 2 недели.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:43

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:ВАМ, добрый день. Для перевода p2p установлены отдельные лимиты.

В МАБ есть только два лимита - снятие налички и покупки. Даже инет лимита нету отдельного.
Потому хотел бы уточнить у офпреда к какому именно лимиту относится п2п так как отдельного нет.

mephala, добрый день. К лимиту на наличные операции.

Так я и писал в своем сообщении, что лимит на наличные операции установлен в 0, но операцию выполнили. И это при том, что по ультре операция не прошла.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:43

  antey718 написав:Alfa_Bank

Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам?
02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.


Итак, отписываюсь по своему кейсу. Ошибку с курсом признали и на горячей линии и оф. представитель здесь, спустя неделю банк выплатил курсовую разницу.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:50

Фантом
о чем речь -можете подробнее,чтобы всем понятно было?
есть проблемы с получением евро с депозитов по окончании срока?
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:06

  Alfa_Bank написав:
  Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Добрый день. Выясню детали и предоставлю ответ.



Яка причина введення комісу 200 грн
раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!

2) 200 за нові блеки чи за існуючі теж?
3) якщо є 3 блеки (грв, дол, євр) тоді 200x3 в рік?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:11

  cdj2 написав:
ol_zy написав:
  ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту?
"Свій осіб в банку"
Какой-то свой альфовский язык?
В письме просто спам - реклама максимки.
Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
  Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.

А вы уверены, что фишинг? Ссылка в письме конечно левоватая http://cramer.tece-russia.ru/, но потом перенаправляется на вполне вашу: https://alfabank.ua/creditcard/order/?admitad_uid=f3f7504306b54296a9353ff76cb1056f&custom&partner=admitad&resource=235441
Т.е. явно этот спам - ваших рук дело или каких-то ваших партнеров рефералов.
Всё очень просто. Ваши данные записали. e-mail проверили. Себе сохранили. А вас отправили к альфа, чтобы подозрения от себя отвести. Если перешли - готовьтесь к попытке вас сломать или тоннам спама.

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

какие данные??? какой мейл??? вы ссылку видите из письма?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:27

  greenozon написав:
Яка причина введення комісу 200 грн
раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!

Так в пакете еще есть СМС по - 8 грн, на карту. Вот и дополнительный сервис. :mrgreen:
п.с. Интересно подобное нищебродство останется и в пакете за 200 грн?
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ruvex
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