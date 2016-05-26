Скажите как банк определяет курс по которому списывает средства по картам? 02.10 Оплатил 133.92 EUR, списалось 05.10 - 4392 грн, комиссии за конвертацию нет по карте, т.е. списалось по курсу 32.8. Сегодня курс у банка 32.6, вчера действительно был 32.8, т.е. списалось по факту по вчерашнему курсу. И такой прикол уже не первый раз.
Итак, отписываюсь по своему кейсу. Ошибку с курсом признали и на горячей линии и оф. представитель здесь, спустя неделю банк выплатил курсовую разницу.
Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Добрый день. Выясню детали и предоставлю ответ.
Яка причина введення комісу 200 грн раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!
2) 200 за нові блеки чи за існуючі теж? 3) якщо є 3 блеки (грв, дол, євр) тоді 200x3 в рік?
ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
greenozon написав:Яка причина введення комісу 200 грн раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!
Могу ошибиться, но сдаётся мне, что эти 200 грн. ввели потому что виза по данным картам стал два раза в год пускать в залы лаунжКея. И адкины марХетологи посчитали, что грех добру то пропадать, если можно денежку с народа поиметь. И по фиг летать ли ты самолёта и или нет - 200 грн. Вынь и полож.
greenozon написав:Яка причина введення комісу 200 грн раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!
Могу ошибиться, но сдаётся мне, что эти 200 грн. ввели потому что виза по данным картам стал два раза в год пускать в залы лаунжКея. И адкины марХетологи посчитали, что грех добру то пропадать, если можно денежку с народа поиметь. И по фиг летать ли ты самолёта и или нет - 200 грн. Вынь и полож.
Вроде как в блеках и ультрах сейчас дают ревардсы, а не чистую платину, по ревардсу вроде как не пускает лаунджкей...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!