это вы раскажите киевским властям, которые на мусор стали выписывать отдельную квитанцию и при этом не уменьших оплату за содердание дома и придомовой территории...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:28
это вы раскажите киевским властям, которые на мусор стали выписывать отдельную квитанцию и при этом не уменьших оплату за содердание дома и придомовой территории...
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Додано: Суб 13 жов, 2018 06:03
РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.
Додано: Суб 13 жов, 2018 06:23
как пополняли?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 13 жов, 2018 06:38
эт уже за сентябрь? прошлые месяцы по трем гиоцким берлогам придомовая пересчитывалась на мусорную разницу,лишь на копейки не сходилось с домусорными начислениями.
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