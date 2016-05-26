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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6224622562266227

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:28

  greenozon написав:раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!

это вы раскажите киевским властям, которые на мусор стали выписывать отдельную квитанцию и при этом не уменьших оплату за содердание дома и придомовой территории... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 06:03

РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 06:23

  anikola13 написав:РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.


как пополняли?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 06:38

  Тракторист написав:
  greenozon написав:раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!

это вы раскажите киевским властям, которые на мусор стали выписывать отдельную квитанцию и при этом не уменьших оплату за содердание дома и придомовой территории... :mrgreen:

эт уже за сентябрь? прошлые месяцы по трем гиоцким берлогам придомовая пересчитывалась на мусорную разницу,лишь на копейки не сходилось с домусорными начислениями.
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Хутін Пуй
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