greenozon написав:раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!
это вы раскажите киевским властям, которые на мусор стали выписывать отдельную квитанцию и при этом не уменьших оплату за содердание дома и придомовой территории...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.
anikola13 написав:РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.
как пополняли?
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
greenozon написав:раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!
это вы раскажите киевским властям, которые на мусор стали выписывать отдельную квитанцию и при этом не уменьших оплату за содердание дома и придомовой территории...
эт уже за сентябрь? прошлые месяцы по трем гиоцким берлогам придомовая пересчитывалась на мусорную разницу,лишь на копейки не сходилось с домусорными начислениями.
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4467316:ol_zy"]А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
[quote="4472957:Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
Всё очень просто. Ваши данные записали. e-mail проверили. Себе сохранили. А вас отправили к альфа, чтобы подозрения от себя отвести. Если перешли - готовьтесь к попытке вас сломать или тоннам спама.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
какие данные??? какой мейл??? вы ссылку видите из письма?[/quote]
Вам прислали левое письмо, чтобы поиметь с вас бонус по партнерке от альфы. Это первый вариант. Второй вариант: Вас заманили на ссылку, где зловредный скрипт мог вытянуть базовую информацию, в том числе и данные о сохранённых в браузере аккаунтах, возможно даже паролях, и мало что оно там могло в этот момент натворить и уже сделав свою работу направить на сайт альфы. Не знаю как, но хакеры умеют взламывать как минимум хром. По этой причине я никогда не хожу по рекламным ссылкам.
greenozon написав:Яка причина введення комісу 200 грн раз берете гроші - пропонуйте більше послуг-сервісів!
Могу ошибиться, но сдаётся мне, что эти 200 грн. ввели потому что виза по данным картам стал два раза в год пускать в залы лаунжКея. И адкины марХетологи посчитали, что грех добру то пропадать, если можно денежку с народа поиметь. И по фиг летать ли ты самолёта и или нет - 200 грн. Вынь и полож.
Вроде как в блеках и ультрах сейчас дают ревардсы, а не чистую платину, по ревардсу вроде как не пускает лаунджкей...
Вы ошибаетесь. С какого-то августа текущего года по блекам опять стали реальную платину выпускать, которая даёт право двух проходов по программе LoungeKey.
Flamingo написав:С какого-то августа текущего года по блекам опять стали реальную платину выпускать, которая даёт право двух проходов по программе LoungeKey.
Это очень удобно , если этим пользуешься . Такой себе багажничек , как у мобильного оператора , который за Н-ую сумму дает Н-ое количество минут и очень много трафика Клиенту с кнопкофоном . Уловили суть ?
ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
cdj2 написав:Всё очень просто. Ваши данные записали. e-mail проверили. Себе сохранили. А вас отправили к альфа, чтобы подозрения от себя отвести. Если перешли - готовьтесь к попытке вас сломать или тоннам спама.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
какие данные??? какой мейл??? вы ссылку видите из письма?
Вам прислали левое письмо, чтобы поиметь с вас бонус по партнерке от альфы. Это первый вариант. Второй вариант: Вас заманили на ссылку, где зловредный скрипт мог вытянуть базовую информацию, в том числе и данные о сохранённых в браузере аккаунтах, возможно даже паролях, и мало что оно там могло в этот момент натворить и уже сделав свою работу направить на сайт альфы. Не знаю как, но хакеры умеют взламывать как минимум хром. По этой причине я никогда не хожу по рекламным ссылкам.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Еще раз вы видели ссылку из письма??? О каком скрипте идет речь? Зловредный скрипт - это круто... они есть на каждом сайте - нужно выкинуть комп, смарт, отключить интернет и ни в коем случае не смотреть телевизор и не слушать радио, а еще не читайте книг и газет там с помощью НЛП вас заставят прийти к плохим людям и отдать все свои данные... Естественно там речь о партнерке и понятно, что алфа тут причем, на что я и указываю. И такой спам валит не только по такому каналу. И давайте закроем тему про зловредные скрипты - отсутствие полно защиты на компах - и полном не понимании безопасности в интернете. То о чем вы пишите сделать на много порядков сложнее чем просто зайти на сайт. Ничего хакеры просто так взламывать не умеют и тем более хром. То что кто-то нахватался вирусов, а потом разрешил отработку скрипта у себя на компе (или вирус ему помог), не означает, что зайдя с нормального компа на сайт у вас сразу же уведут всю вашу информацию.
Flamingo написав:С какого-то августа текущего года по блекам опять стали реальную платину выпускать, которая даёт право двух проходов по программе LoungeKey.
Это очень удобно , если этим пользуешься . Такой себе багажничек , как у мобильного оператора , который за Н-ую сумму дает Н-ое количество минут и очень много трафика Клиенту с кнопкофоном . Уловили суть ?
Ну я то как раз не кнопкофон . Буквально вчера, когда МАУ перенес мой вылет на три часа позже - поход в LoungeKey по карте Аллы оказался как раз в тему. А так согласен - если никуда не летаешь - то услуга абсолютно бесполезная
Alfa_Bank Пані Алла, дякую за підвищення кредитного ліміту! Це файно!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!