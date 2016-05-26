Додано: Суб 13 жов, 2018 08:35

cdj2 написав: ol_zy написав: ol_zy написав: А что это за тема в рассылке от банка на почту?

"Свій осіб в банку"

Какой-то свой альфовский язык?

В письме просто спам - реклама максимки.

Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua> А что это за тема в рассылке от банка на почту?"Свій осіб в банку"Какой-то свой альфовский язык?В письме просто спам - реклама максимки.Адрес отправителя: "Manager" Alfa_Bank написав: ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка. ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка. ol_zy написав: А вы уверены, что фишинг? Ссылка в письме конечно левоватая http://cramer.tece-russia.ru/ , но потом перенаправляется на вполне вашу: https://alfabank.ua/creditcard/order/?admitad_uid=f3f7504306b54296a9353ff76cb1056f&custom&partner=admitad&resource=235441

Т.е. явно этот спам - ваших рук дело или каких-то ваших партнеров рефералов. А вы уверены, что фишинг? Ссылка в письме конечно левоватая, но потом перенаправляется на вполне вашу:Т.е. явно этот спам - ваших рук дело или каких-то ваших партнеров рефералов. cdj2 написав: Всё очень просто. Ваши данные записали. e-mail проверили. Себе сохранили. А вас отправили к альфа, чтобы подозрения от себя отвести. Если перешли - готовьтесь к попытке вас сломать или тоннам спама.



Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk Всё очень просто. Ваши данные записали. e-mail проверили. Себе сохранили. А вас отправили к альфа, чтобы подозрения от себя отвести. Если перешли - готовьтесь к попытке вас сломать или тоннам спама.

какие данные??? какой мейл??? вы ссылку видите из письма? какие данные??? какой мейл??? вы ссылку видите из письма?



Вам прислали левое письмо, чтобы поиметь с вас бонус по партнерке от альфы. Это первый вариант.

Второй вариант: Вас заманили на ссылку, где зловредный скрипт мог вытянуть базовую информацию, в том числе и данные о сохранённых в браузере аккаунтах, возможно даже паролях, и мало что оно там могло в этот момент натворить и уже сделав свою работу направить на сайт альфы. Не знаю как, но хакеры умеют взламывать как минимум хром. По этой причине я никогда не хожу по рекламным ссылкам.



Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk Вам прислали левое письмо, чтобы поиметь с вас бонус по партнерке от альфы. Это первый вариант.Второй вариант: Вас заманили на ссылку, где зловредный скрипт мог вытянуть базовую информацию, в том числе и данные о сохранённых в браузере аккаунтах, возможно даже паролях, и мало что оно там могло в этот момент натворить и уже сделав свою работу направить на сайт альфы. Не знаю как, но хакеры умеют взламывать как минимум хром. По этой причине я никогда не хожу по рекламным ссылкам.

Еще раз вы видели ссылку из письма??? О каком скрипте идет речь? Зловредный скрипт - это круто... они есть на каждом сайте - нужно выкинуть комп, смарт, отключить интернет и ни в коем случае не смотреть телевизор и не слушать радио, а еще не читайте книг и газет там с помощью НЛП вас заставят прийти к плохим людям и отдать все свои данные...Естественно там речь о партнерке и понятно, что алфа тут причем, на что я и указываю. И такой спам валит не только по такому каналу.И давайте закроем тему про зловредные скрипты - отсутствие полно защиты на компах - и полном не понимании безопасности в интернете. То о чем вы пишите сделать на много порядков сложнее чем просто зайти на сайт. Ничего хакеры просто так взламывать не умеют и тем более хром. То что кто-то нахватался вирусов, а потом разрешил отработку скрипта у себя на компе (или вирус ему помог), не означает, что зайдя с нормального компа на сайт у вас сразу же уведут всю вашу информацию.