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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6225622662276228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:21

  Flamingo написав:
  sens написав:
  Flamingo написав:С какого-то августа текущего года по блекам опять стали реальную платину выпускать, которая даёт право двух проходов по программе LoungeKey.


Это очень удобно , если этим пользуешься . Такой себе багажничек , как у мобильного оператора , который за Н-ую сумму дает Н-ое количество минут и очень много трафика Клиенту с кнопкофоном . Уловили суть ?

Ну я то как раз не кнопкофон :). Буквально вчера, когда МАУ перенес мой вылет на три часа позже - поход в LoungeKey по карте Аллы оказался как раз в тему. А так согласен - если никуда не летаешь - то услуга абсолютно бесполезная :mrgreen:

И как это происходило? Вы дали карту на входе, что они с ней делали? Нужно чтобы на карте были какие то деньги?
Stringer
 
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  #<1 ... 6225622662276228
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