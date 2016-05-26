Flamingo написав:С какого-то августа текущего года по блекам опять стали реальную платину выпускать, которая даёт право двух проходов по программе LoungeKey.
Это очень удобно , если этим пользуешься . Такой себе багажничек , как у мобильного оператора , который за Н-ую сумму дает Н-ое количество минут и очень много трафика Клиенту с кнопкофоном . Уловили суть ?
Ну я то как раз не кнопкофон . Буквально вчера, когда МАУ перенес мой вылет на три часа позже - поход в LoungeKey по карте Аллы оказался как раз в тему. А так согласен - если никуда не летаешь - то услуга абсолютно бесполезная
И как это происходило? Вы дали карту на входе, что они с ней делали? Нужно чтобы на карте были какие то деньги?