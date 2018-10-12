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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6225622662276228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:09

sleshiy
Я думаю, найкращий банк
nashibankicom
 
Заблокований
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:21

  Flamingo написав:
  sens написав:
  Flamingo написав:С какого-то августа текущего года по блекам опять стали реальную платину выпускать, которая даёт право двух проходов по программе LoungeKey.


Это очень удобно , если этим пользуешься . Такой себе багажничек , как у мобильного оператора , который за Н-ую сумму дает Н-ое количество минут и очень много трафика Клиенту с кнопкофоном . Уловили суть ?

Ну я то как раз не кнопкофон :). Буквально вчера, когда МАУ перенес мой вылет на три часа позже - поход в LoungeKey по карте Аллы оказался как раз в тему. А так согласен - если никуда не летаешь - то услуга абсолютно бесполезная :mrgreen:

И как это происходило? Вы дали карту на входе, что они с ней делали? Нужно чтобы на карте были какие то деньги?
Stringer
 
Повідомлень: 8070
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Подякував: 235 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:27

  VLADPn написав:
  anikola13 написав:РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.


как пополняли?

По номеру счета. СЕП с Комфорта.
anikola13
 
Повідомлень: 482
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Подякував: 45 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:36

Перед запуском Cash'U CLUB ми дослідили найкращий світовий досвід програм лояльності та зібрали для наших клієнтів найвигідніші і найцікавіші ідеї та пропозиції. Ми стартуємо з простою та зрозумілою механікою: активно розраховуйтесь карткою, отримуйте бонуси за кожну покупку і повертайте бонуси живими грошима на ваш рахунок

Как красиво написано. А на самом деле создали максимально неудобную и запутанную программу лояльности.

Вот нахpенa делать 2 грн. один бонус? Какая логика? Разве что чтобы пафосно писать на плакатах "Возвращаем 6% за покупку одежды" и мелким шрифтом "На самом деле менее 3%"?
sola
 
Повідомлень: 4080
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Подякував: 485 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:14

  anikola13 написав:
  VLADPn написав:
  anikola13 написав:РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.


как пополняли?

По номеру счета. СЕП с Комфорта.

ну и причем здеся Рассрочки? Они гасятся ПОСЛЕ начисления в РД в течение +25дн :idea:
Т.е. если у вас было все под рассрочками и последних ДВА РП не было других трат, то вааще ничего закидывать не нуна было, а просто тратить оте 400грн с прошедшей Пт.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25919
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2076 раз.
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  #<1 ... 6225622662276228
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