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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:09
sleshiy
Я думаю, найкращий банк
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:21
Flamingo написав: sens написав: Flamingo написав:
С какого-то августа текущего года по блекам опять стали реальную платину выпускать, которая даёт право двух проходов по программе LoungeKey.
Это очень удобно , если этим пользуешься . Такой себе багажничек , как у мобильного оператора , который за Н-ую сумму дает Н-ое количество минут и очень много трафика Клиенту с кнопкофоном . Уловили суть ?
Ну я то как раз не кнопкофон
. Буквально вчера, когда МАУ перенес мой вылет на три часа позже - поход в LoungeKey по карте Аллы оказался как раз в тему. А так согласен - если никуда не летаешь - то услуга абсолютно бесполезная
И как это происходило? Вы дали карту на входе, что они с ней делали? Нужно чтобы на карте были какие то деньги?
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:27
VLADPn написав: anikola13 написав:
РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.
как пополняли?
По номеру счета. СЕП с Комфорта.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:36
Перед запуском Cash'U CLUB ми дослідили найкращий світовий досвід програм лояльності та зібрали для наших клієнтів найвигідніші і найцікавіші ідеї та пропозиції. Ми стартуємо з простою та зрозумілою механікою: активно розраховуйтесь карткою, отримуйте бонуси за кожну покупку і повертайте бонуси живими грошима на ваш рахунок
Как красиво написано. А на самом деле создали максимально неудобную и запутанную программу лояльности.
Вот нахpенa делать 2 грн. один бонус? Какая логика? Разве что чтобы пафосно писать на плакатах "Возвращаем 6% за покупку одежды" и мелким шрифтом "На самом деле менее 3%"?
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sola
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Додано: Суб 13 жов, 2018 20:14
anikola13 написав: VLADPn написав: anikola13 написав:
РД - 15. На карте было 400 грн. По рассрочкам списаний на РД 5200 грн. Пополнил на 5100 грн. Сегодня уже сформировался минимальный платеж. По выписке списание идут 16. А сумма доступная на карте 5500 грн. Не могу понять почему такой баланс? Сколько доступно к тратам? Или стоит ждать 16? Горячка говорит,что нельзя тратить до 16.
как пополняли?
По номеру счета. СЕП с Комфорта.
ну и причем здеся Рассрочки? Они гасятся ПОСЛЕ начисления в РД в течение +25дн
Т.е. если у вас было все под рассрочками и последних ДВА РП не было других трат, то вааще ничего закидывать не нуна было, а просто тратить оте 400грн с прошедшей Пт.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 13 жов, 2018 22:54
cdj2 написав:
Вам прислали левое письмо, чтобы поиметь с вас бонус по партнерке от альфы
Прислала Альфа и єто очевидно info@alfabank.ua
а вот с этого левого мыла зловредный скрипт ccd@alfabank.kiev.ua
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 14 жов, 2018 01:33
Alfa_Bank написав: Тракторист написав:
Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить:
«5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Виктория....что сказать . прочитал десяток страниц -одни жалобы практически , Вы там на верх передайте что клиенты с сожалением наблюдают деградацию Альфы , от когда то любимицы Аллочки ничего не осталось , на сегодня одни претензии...печально.
А по поводу отображения актуальной инфы...ну знаете , мне банк напоминает шуллера , потому как изменения условий , тарифов , комиссий должны быть отображены и доступны к ознакомлению клиентам никак не позже их введения...а хорошим тоном как и вашими же правилами -считается публикация и доведения до клиента такой инфы ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ..например тарифы-за 30 дней....ПЕЧАЛЬНО.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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