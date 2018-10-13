Ну как, нахрена? Чтобы порезать в 2+ раза бонусы по категориям кроме супербонусных. Ведь если где-то прибыло, то где-то должно и убыть, и, очень желательно, чтобы убыло больше, чем прибыло.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 жов, 2018 07:40
Ну как, нахрена? Чтобы порезать в 2+ раза бонусы по категориям кроме супербонусных. Ведь если где-то прибыло, то где-то должно и убыть, и, очень желательно, чтобы убыло больше, чем прибыло.
Вжарим томосом по автокефалии
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|