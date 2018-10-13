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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6226622762286229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 07:40

  sola написав:Вот нахpенa делать 2 грн. один бонус? Какая логика? Разве что чтобы пафосно писать на плакатах "Возвращаем 6% за покупку одежды" и мелким шрифтом "На самом деле менее 3%"?


Ну как, нахрена? Чтобы порезать в 2+ раза бонусы по категориям кроме супербонусных. Ведь если где-то прибыло, то где-то должно и убыть, и, очень желательно, чтобы убыло больше, чем прибыло.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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