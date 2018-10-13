RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6226622762286229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 07:40

  sola написав:Вот нахpенa делать 2 грн. один бонус? Какая логика? Разве что чтобы пафосно писать на плакатах "Возвращаем 6% за покупку одежды" и мелким шрифтом "На самом деле менее 3%"?


Ну как, нахрена? Чтобы порезать в 2+ раза бонусы по категориям кроме супербонусных. Ведь если где-то прибыло, то где-то должно и убыть, и, очень желательно, чтобы убыло больше, чем прибыло.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:05

  -VICTOR- написав: Виктория....что сказать . прочитал десяток страниц -одни жалобы практически , Вы там на верх передайте что клиенты с сожалением наблюдают деградацию Альфы , от когда то любимицы Аллочки ничего не осталось , на сегодня одни претензии...печально.
А по поводу отображения актуальной инфы...ну знаете , мне банк напоминает шуллера , потому как изменения условий , тарифов , комиссий должны быть отображены и доступны к ознакомлению клиентам никак не позже их введения...а хорошим тоном как и вашими же правилами -считается публикация и доведения до клиента такой инфы ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ..например тарифы-за 30 дней....ПЕЧАЛЬНО. :?


мне недавно звонили с Аллы ... было сказано так - вы недавно обращались за помощью к представителю Альфы на форуме (на каком не сказали) - могли бы оценить качество работы по 10-ти бальной шкале.

Сказал - представителю ставлю 10, а самому банку 0.
Могли бы вы рекомендовать Альфу кому-то ? сказал - нет - мне потом будет стыдно.

Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35205
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5576 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:32

IMPRINTER
я держу деньги в укрсоце с 2003г , но теперь, с приходом альфы с ее ребусами\уловками и постоянным желанием срубить лишнюю копейку с клиента, задумываюсь об уходе.
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:37

  Бекас написав:IMPRINTER
я держу деньги в укрсоце с 2003г , но теперь, с приходом альфы с ее ребусами\уловками и постоянным желанием срубить лишнюю копейку с клиента, задумываюсь об уходе.


ну соц тоже в доальфовские времена чудил ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35205
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5576 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:06

  sens написав: каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами.

у меня двое знакомых недавно как раз так и сделали - проголосовали кедами.
я пытался им рассказать что нужно делать что бы не попадать на капканы и тогда все будет ОК но получил простой ответ - зачем этот геморрой нужен?

  IMPRINTER написав:мне недавно звонили с Аллы ...

Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.

не совсем уверен что беда в них. ИМХО идет банальная борьба разными отделами за повышение доходности с целью получить премию/повышение/удержаться в банке. А может команда была дана с верху а не личная инициатива. И этим борцунам пофик на репутацию аллы.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 14 жов, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:10

  IMPRINTER написав:Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.



  sens написав:каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами.

Краще тими кедами дати під зад Плякопастернаці... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25471
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1623 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:27

Re: Альфа-Банк

Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят
Q23
 
Повідомлень: 540
З нами з: 04.04.11
Подякував: 575 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:02

  Q23 написав:Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят

То же самое. Поддержка Портмоне говорит, что "проблема с некоторыми картами Альфа-банка, попробуйте карту другого банка".
Я так понимаю, проблема с визами альфы
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 353
З нами з: 22.01.18
Подякував: 253 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6226622762286229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, jurasja, MASolomko і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 547, 548, 549
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5489 1313706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 18:43
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3197, 3198, 3199
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31989 3978126
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 13:15
Hella
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6014 1424977
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 08:32
Фантом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (11)
14.10.2018 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.