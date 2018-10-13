Ну как, нахрена? Чтобы порезать в 2+ раза бонусы по категориям кроме супербонусных. Ведь если где-то прибыло, то где-то должно и убыть, и, очень желательно, чтобы убыло больше, чем прибыло.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 жов, 2018 07:40
Ну как, нахрена? Чтобы порезать в 2+ раза бонусы по категориям кроме супербонусных. Ведь если где-то прибыло, то где-то должно и убыть, и, очень желательно, чтобы убыло больше, чем прибыло.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Нед 14 жов, 2018 09:05
мне недавно звонили с Аллы ... было сказано так - вы недавно обращались за помощью к представителю Альфы на форуме (на каком не сказали) - могли бы оценить качество работы по 10-ти бальной шкале.
Сказал - представителю ставлю 10, а самому банку 0.
Могли бы вы рекомендовать Альфу кому-то ? сказал - нет - мне потом будет стыдно.
Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 10:32
IMPRINTER
я держу деньги в укрсоце с 2003г , но теперь, с приходом альфы с ее ребусами\уловками и постоянным желанием срубить лишнюю копейку с клиента, задумываюсь об уходе.
Додано: Нед 14 жов, 2018 10:37
ну соц тоже в доальфовские времена чудил ...
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:06
у меня двое знакомых недавно как раз так и сделали - проголосовали кедами.
я пытался им рассказать что нужно делать что бы не попадать на капканы и тогда все будет ОК но получил простой ответ - зачем этот геморрой нужен?
не совсем уверен что беда в них. ИМХО идет банальная борьба разными отделами за повышение доходности с целью получить премию/повышение/удержаться в банке. А может команда была дана с верху а не личная инициатива. И этим борцунам пофик на репутацию аллы.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 14 жов, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:10
Краще тими кедами дати під зад Плякопастернаці...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 14 жов, 2018 12:27
Re: Альфа-Банк
Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:02
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