Додано: Нед 14 жов, 2018 12:06

sens написав: каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами. каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами.

IMPRINTER написав: мне недавно звонили с Аллы ...



Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения. мне недавно звонили с Аллы ...Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.

у меня двое знакомых недавно как раз так и сделали - проголосовали кедами.я пытался им рассказать что нужно делать что бы не попадать на капканы и тогда все будет ОК но получил простой ответ - зачем этот геморрой нужен?не совсем уверен что беда в них. ИМХО идет банальная борьба разными отделами за повышение доходности с целью получить премию/повышение/удержаться в банке. А может команда была дана с верху а не личная инициатива. И этим борцунам пофик на репутацию аллы.