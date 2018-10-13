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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6227622862296230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:41

  Грйс-мэн написав:
  Q23 написав:Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят

То же самое. Поддержка Портмоне говорит, что "проблема с некоторыми картами Альфа-банка, попробуйте карту другого банка".
Я так понимаю, проблема с визами альфы

Вы смотрите осторожнее экспериментируйте
Мне Максимку залочили
см. viewtopic.php?p=4469447#p4469447
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:03

  Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...


Тут некоторые сан сеи и гуру адки тоже попались.
Ratatui
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