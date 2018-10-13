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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:41
Грйс-мэн написав: Q23 написав:
Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят
То же самое. Поддержка Портмоне говорит, что "проблема с некоторыми картами Альфа-банка, попробуйте карту другого банка".
Я так понимаю, проблема с визами альфы
Вы смотрите осторожнее экспериментируйте
Мне Максимку залочили
см. viewtopic.php?p=4469447#p4469447
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 14 жов, 2018 17:03
Daswer написав:
Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...
Тут некоторые сан сеи и гуру адки тоже попались.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 17:25
Я всегда погашаю вообще на 16 грн больше, чем надо. Т.к. один раз с меня, кроме пары штук по 0,01 за рассрочки, списали еще и 15 грн за смс-информирование по карте, которая привязана к этому же счету, но уже давно не обслуживается по сроку давности. Соответственно, накинули 60 грн за РКО.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:01
mephala написав: sens написав:
каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами.
у меня двое знакомых недавно как раз так и сделали - проголосовали кедами.
я пытался им рассказать что нужно делать что бы не попадать на капканы и тогда все будет ОК но получил простой ответ - зачем этот геморрой нужен?
IMPRINTER написав:
мне недавно звонили с Аллы ...
Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.
не совсем уверен что беда в них. ИМХО идет банальная борьба разными отделами за повышение доходности с целью получить премию/повышение/удержаться в банке. А может команда была дана с верху а не личная инициатива. И этим борцунам пофик на репутацию аллы.
ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными
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