Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...
Я всегда погашаю вообще на 16 грн больше, чем надо. Т.к. один раз с меня, кроме пары штук по 0,01 за рассрочки, списали еще и 15 грн за смс-информирование по карте, которая привязана к этому же счету, но уже давно не обслуживается по сроку давности. Соответственно, накинули 60 грн за РКО.
sens написав: каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами.
у меня двое знакомых недавно как раз так и сделали - проголосовали кедами. я пытался им рассказать что нужно делать что бы не попадать на капканы и тогда все будет ОК но получил простой ответ - зачем этот геморрой нужен?
IMPRINTER написав:мне недавно звонили с Аллы ...
Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.
не совсем уверен что беда в них. ИМХО идет банальная борьба разными отделами за повышение доходности с целью получить премию/повышение/удержаться в банке. А может команда была дана с верху а не личная инициатива. И этим борцунам пофик на репутацию аллы.
ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными
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IMPRINTER написав:ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными
Як "тітушки"... Фінансові тітушки...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!