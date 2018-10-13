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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6227622862296230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:41

  Грйс-мэн написав:
  Q23 написав:Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят

То же самое. Поддержка Портмоне говорит, что "проблема с некоторыми картами Альфа-банка, попробуйте карту другого банка".
Я так понимаю, проблема с визами альфы

Вы смотрите осторожнее экспериментируйте
Мне Максимку залочили
см. viewtopic.php?p=4469447#p4469447
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:03

  Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...


Тут некоторые сан сеи и гуру адки тоже попались.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:25

Я всегда погашаю вообще на 16 грн больше, чем надо. Т.к. один раз с меня, кроме пары штук по 0,01 за рассрочки, списали еще и 15 грн за смс-информирование по карте, которая привязана к этому же счету, но уже давно не обслуживается по сроку давности. Соответственно, накинули 60 грн за РКО.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:01

  mephala написав:
  sens написав: каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами.

у меня двое знакомых недавно как раз так и сделали - проголосовали кедами.
я пытался им рассказать что нужно делать что бы не попадать на капканы и тогда все будет ОК но получил простой ответ - зачем этот геморрой нужен?

  IMPRINTER написав:мне недавно звонили с Аллы ...

Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.

не совсем уверен что беда в них. ИМХО идет банальная борьба разными отделами за повышение доходности с целью получить премию/повышение/удержаться в банке. А может команда была дана с верху а не личная инициатива. И этим борцунам пофик на репутацию аллы.


ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:40

  Грйс-мэн написав:
  Q23 написав:Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят

То же самое. Поддержка Портмоне говорит, что "проблема с некоторыми картами Альфа-банка, попробуйте карту другого банка".
Я так понимаю, проблема с визами альфы

Видно проблему уже решили. Только что прошла оплата с "проблемной" карты
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:37

Пляк&Постернак style!

  IMPRINTER написав:ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными

Як "тітушки"... :P Фінансові тітушки... :mrgreen:
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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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