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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6228622962306231>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:41

  Грйс-мэн написав:
  Q23 написав:Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят

То же самое. Поддержка Портмоне говорит, что "проблема с некоторыми картами Альфа-банка, попробуйте карту другого банка".
Я так понимаю, проблема с визами альфы

Вы смотрите осторожнее экспериментируйте
Мне Максимку залочили
см. viewtopic.php?p=4469447#p4469447
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:03

  Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...


Тут некоторые сан сеи и гуру адки тоже попались.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 17:25

Я всегда погашаю вообще на 16 грн больше, чем надо. Т.к. один раз с меня, кроме пары штук по 0,01 за рассрочки, списали еще и 15 грн за смс-информирование по карте, которая привязана к этому же счету, но уже давно не обслуживается по сроку давности. Соответственно, накинули 60 грн за РКО.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:01

  mephala написав:
  sens написав: каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами.

у меня двое знакомых недавно как раз так и сделали - проголосовали кедами.
я пытался им рассказать что нужно делать что бы не попадать на капканы и тогда все будет ОК но получил простой ответ - зачем этот геморрой нужен?

  IMPRINTER написав:мне недавно звонили с Аллы ...

Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.

не совсем уверен что беда в них. ИМХО идет банальная борьба разными отделами за повышение доходности с целью получить премию/повышение/удержаться в банке. А может команда была дана с верху а не личная инициатива. И этим борцунам пофик на репутацию аллы.


ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:40

  Грйс-мэн написав:
  Q23 написав:Второй день не проходят платежи по олате киевстара с карты Платинум блэк. С карбона проходят

То же самое. Поддержка Портмоне говорит, что "проблема с некоторыми картами Альфа-банка, попробуйте карту другого банка".
Я так понимаю, проблема с визами альфы

Видно проблему уже решили. Только что прошла оплата с "проблемной" карты
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:37

Пляк&Постернак style!

  IMPRINTER написав:ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными

Як "тітушки"... :P Фінансові тітушки... :mrgreen:
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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:46

Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете. Ни портмоне не идет, ни айпей. Горячее вначале говорит, что блокировала карта, а потом говорит, что операции подозрительные и никак нельзя разблокировать на этих сайтах. Что делать? Подскажите, кто добивался снятия блокировок.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:56

  anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете


Только что проверил с черной платины на куивстар (портмоне), полтинник ушел.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:08

Re: Альфа-Банк

Вирус. На линукс. Интересно. Разрешил отработку скрипта. Волшебно.
ol_zy написав:
  cdj2 написав:
ol_zy написав:
4467316:ol_zy"]А что это за тема в рассылке от банка на почту?
"Свій осіб в банку"
Какой-то свой альфовский язык?
В письме просто спам - реклама максимки.
Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
[quote="4472957:Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
ol_zy написав:А вы уверены, что фишинг? Ссылка в письме конечно левоватая http://cramer.tece-russia.ru/, но потом перенаправляется на вполне вашу: https://alfabank.ua/creditcard/order/?admitad_uid=f3f7504306b54296a9353ff76cb1056f&custom&partner=admitad&resource=235441
Т.е. явно этот спам - ваших рук дело или каких-то ваших партнеров рефералов.
  cdj2 написав:Всё очень просто. Ваши данные записали. e-mail проверили. Себе сохранили. А вас отправили к альфа, чтобы подозрения от себя отвести. Если перешли - готовьтесь к попытке вас сломать или тоннам спама.

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

какие данные??? какой мейл??? вы ссылку видите из письма?


Вам прислали левое письмо, чтобы поиметь с вас бонус по партнерке от альфы. Это первый вариант.
Второй вариант: Вас заманили на ссылку, где зловредный скрипт мог вытянуть базовую информацию, в том числе и данные о сохранённых в браузере аккаунтах, возможно даже паролях, и мало что оно там могло в этот момент натворить и уже сделав свою работу направить на сайт альфы. Не знаю как, но хакеры умеют взламывать как минимум хром. По этой причине я никогда не хожу по рекламным ссылкам.

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

Еще раз вы видели ссылку из письма??? О каком скрипте идет речь? Зловредный скрипт - это круто... они есть на каждом сайте - нужно выкинуть комп, смарт, отключить интернет и ни в коем случае не смотреть телевизор и не слушать радио, а еще не читайте книг и газет там с помощью НЛП вас заставят прийти к плохим людям и отдать все свои данные...
Естественно там речь о партнерке и понятно, что алфа тут причем, на что я и указываю. И такой спам валит не только по такому каналу.
И давайте закроем тему про зловредные скрипты - отсутствие полно защиты на компах - и полном не понимании безопасности в интернете. То о чем вы пишите сделать на много порядков сложнее чем просто зайти на сайт. Ничего хакеры просто так взламывать не умеют и тем более хром. То что кто-то нахватался вирусов, а потом разрешил отработку скрипта у себя на компе (или вирус ему помог), не означает, что зайдя с нормального компа на сайт у вас сразу же уведут всю вашу информацию.[/quote]В общем по такой ссылке могут вскрыть, если сильно захотят. Можете и дальше ходить по левым ссылкам. Это ваше право. Если бы не было у меня примера взлома через дыру хрома - даже согласился б. Но пример имеется. Самоуверенность это не всегда хорошо.

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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:10

Re: Альфа-Банк

BBC написав:
  cdj2 написав:Вам прислали левое письмо, чтобы поиметь с вас бонус по партнерке от альфы
Прислала Альфа и єто очевидно info@alfabank.ua
а вот с этого левого мыла зловредный скрипт ccd@alfabank.kiev.ua
e-mail легко подделать.

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