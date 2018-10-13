Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...
Я всегда погашаю вообще на 16 грн больше, чем надо. Т.к. один раз с меня, кроме пары штук по 0,01 за рассрочки, списали еще и 15 грн за смс-информирование по карте, которая привязана к этому же счету, но уже давно не обслуживается по сроку давности. Соответственно, накинули 60 грн за РКО.
sens написав: каждый,кто считает этот банк не достойным партнёром,обязан проголосовать кедами.
у меня двое знакомых недавно как раз так и сделали - проголосовали кедами. я пытался им рассказать что нужно делать что бы не попадать на капканы и тогда все будет ОК но получил простой ответ - зачем этот геморрой нужен?
IMPRINTER написав:мне недавно звонили с Аллы ...
Далее спросили - какие рекомендации вы бы могли дать банку для улучшения его работы - ответил - уволить Постернака Алексея и Пляку Евгения.
не совсем уверен что беда в них. ИМХО идет банальная борьба разными отделами за повышение доходности с целью получить премию/повышение/удержаться в банке. А может команда была дана с верху а не личная инициатива. И этим борцунам пофик на репутацию аллы.
ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными
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IMPRINTER написав:ну Пляка и Постернак давно стали именами больше нарицательными нежели собственными
Як "тітушки"... Фінансові тітушки...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете. Ни портмоне не идет, ни айпей. Горячее вначале говорит, что блокировала карта, а потом говорит, что операции подозрительные и никак нельзя разблокировать на этих сайтах. Что делать? Подскажите, кто добивался снятия блокировок.
Вирус. На линукс. Интересно. Разрешил отработку скрипта. Волшебно.
ol_zy написав:
cdj2 написав:
ol_zy написав:
4467316:ol_zy"]А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
[quote="4472957:Alfa_Bank написав:ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
cdj2 написав:Всё очень просто. Ваши данные записали. e-mail проверили. Себе сохранили. А вас отправили к альфа, чтобы подозрения от себя отвести. Если перешли - готовьтесь к попытке вас сломать или тоннам спама.
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какие данные??? какой мейл??? вы ссылку видите из письма?
Вам прислали левое письмо, чтобы поиметь с вас бонус по партнерке от альфы. Это первый вариант. Второй вариант: Вас заманили на ссылку, где зловредный скрипт мог вытянуть базовую информацию, в том числе и данные о сохранённых в браузере аккаунтах, возможно даже паролях, и мало что оно там могло в этот момент натворить и уже сделав свою работу направить на сайт альфы. Не знаю как, но хакеры умеют взламывать как минимум хром. По этой причине я никогда не хожу по рекламным ссылкам.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Еще раз вы видели ссылку из письма??? О каком скрипте идет речь? Зловредный скрипт - это круто... они есть на каждом сайте - нужно выкинуть комп, смарт, отключить интернет и ни в коем случае не смотреть телевизор и не слушать радио, а еще не читайте книг и газет там с помощью НЛП вас заставят прийти к плохим людям и отдать все свои данные... Естественно там речь о партнерке и понятно, что алфа тут причем, на что я и указываю. И такой спам валит не только по такому каналу. И давайте закроем тему про зловредные скрипты - отсутствие полно защиты на компах - и полном не понимании безопасности в интернете. То о чем вы пишите сделать на много порядков сложнее чем просто зайти на сайт. Ничего хакеры просто так взламывать не умеют и тем более хром. То что кто-то нахватался вирусов, а потом разрешил отработку скрипта у себя на компе (или вирус ему помог), не означает, что зайдя с нормального компа на сайт у вас сразу же уведут всю вашу информацию.[/quote]В общем по такой ссылке могут вскрыть, если сильно захотят. Можете и дальше ходить по левым ссылкам. Это ваше право. Если бы не было у меня примера взлома через дыру хрома - даже согласился б. Но пример имеется. Самоуверенность это не всегда хорошо.