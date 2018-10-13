Козак-характерник
Вова, я всё понимаю, ты без гопников жить не можешь, Юзовка в сердце форева и т.д.
но ты, всё же, полегче с наваливанием говнеца на форум...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:29
Козак-характерник
Вова, я всё понимаю, ты без гопников жить не можешь, Юзовка в сердце форева и т.д.
но ты, всё же, полегче с наваливанием говнеца на форум...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:39
Не путайте уверенность с самоуверенностью. А то что вы не уверены в свое защите и вас взломали, подтверждает, что вы правильно делаете, что не уверенны ибо ваша безопасность слишком хромает. Пользуйтесь нормальными антивирусами и обновляйте ОС и браузеры, а также не открывайте ссылки в которых не уверены. Это правильная рекомендация для вас я то же самое рекомендую всем продвинутым и не очень пользователям ПК.
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