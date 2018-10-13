Додано: Пон 15 жов, 2018 12:29

Козак-характерник

Вова, я всё понимаю, ты без гопников жить не можешь, Юзовка в сердце форева и т.д.

но ты, всё же, полегче с наваливанием говнеца на форум...

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.