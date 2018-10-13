cdj2 написав:Вирус. На линукс. Интересно. Разрешил отработку скрипта. Волшебно. В общем по такой ссылке могут вскрыть, если сильно захотят. Можете и дальше ходить по левым ссылкам. Это ваше право. Если бы не было у меня примера взлома через дыру хрома - даже согласился б. Но пример имеется. Самоуверенность это не всегда хорошо.
Не путайте уверенность с самоуверенностью. А то что вы не уверены в свое защите и вас взломали, подтверждает, что вы правильно делаете, что не уверенны ибо ваша безопасность слишком хромает. Пользуйтесь нормальными антивирусами и обновляйте ОС и браузеры, а также не открывайте ссылки в которых не уверены. Это правильная рекомендация для вас я то же самое рекомендую всем продвинутым и не очень пользователям ПК.