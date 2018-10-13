Долярчик написав:

tea написав: Стартував 9 етап конкурсу.Приєднуйтесь.

topic216630.html?p=4474317#p4474317 Стартував 9 етап конкурсу.Приєднуйтесь.

Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу!

- де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви......

- гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року!

поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена!

Чай, не так, а так: