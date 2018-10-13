cdj2 написав:Вирус. На линукс. Интересно. Разрешил отработку скрипта. Волшебно. В общем по такой ссылке могут вскрыть, если сильно захотят. Можете и дальше ходить по левым ссылкам. Это ваше право. Если бы не было у меня примера взлома через дыру хрома - даже согласился б. Но пример имеется. Самоуверенность это не всегда хорошо.
Не путайте уверенность с самоуверенностью. А то что вы не уверены в свое защите и вас взломали, подтверждает, что вы правильно делаете, что не уверенны ибо ваша безопасность слишком хромает. Пользуйтесь нормальными антивирусами и обновляйте ОС и браузеры, а также не открывайте ссылки в которых не уверены. Это правильная рекомендация для вас я то же самое рекомендую всем продвинутым и не очень пользователям ПК.
Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу! - де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви...... - гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року! (поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете. Ни портмоне не идет, ни айпей. Горячее вначале говорит, что блокировала карта, а потом говорит, что операции подозрительные и никак нельзя разблокировать на этих сайтах. Что делать? Подскажите, кто добивался снятия блокировок.
anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете. Ни портмоне не идет, ни айпей. Горячее вначале говорит, что блокировала карта, а потом говорит, что операции подозрительные и никак нельзя разблокировать на этих сайтах. Что делать? Подскажите, кто добивался снятия блокировок.
Никак, только перевыпуск карты.
Так кардинально? Процедура перевыпуска через закрытие?