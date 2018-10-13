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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6228622962306231

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:39

  cdj2 написав:Вирус. На линукс. Интересно. Разрешил отработку скрипта. Волшебно.
В общем по такой ссылке могут вскрыть, если сильно захотят. Можете и дальше ходить по левым ссылкам. Это ваше право. Если бы не было у меня примера взлома через дыру хрома - даже согласился б. Но пример имеется. Самоуверенность это не всегда хорошо.

Не путайте уверенность с самоуверенностью. А то что вы не уверены в свое защите и вас взломали, подтверждает, что вы правильно делаете, что не уверенны ибо ваша безопасность слишком хромает. Пользуйтесь нормальными антивирусами и обновляйте ОС и браузеры, а также не открывайте ссылки в которых не уверены. Это правильная рекомендация для вас я то же самое рекомендую всем продвинутым и не очень пользователям ПК.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:25

  summacut написав:
  anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете


Только что проверил с черной платины на куивстар (портмоне), полтинник ушел.


Заблочен айпей и тас2ю. Портмоне стал пускать. Подал обращение, чтобы все разблочили. Сказали ждать ответ 2 дня.
Уважаемый оф.пред, решите данный вопрос оперативно!
Востаннє редагувалось anikola13 в Пон 15 жов, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:26

anikola13

восток тоже мертвой хваткой
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:16

Долярчик
Хватит спамить - тоска зелёная ваш конкурс! :?
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:17

  anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете. Ни портмоне не идет, ни айпей. Горячее вначале говорит, что блокировала карта, а потом говорит, что операции подозрительные и никак нельзя разблокировать на этих сайтах. Что делать? Подскажите, кто добивался снятия блокировок.

Никак, только перевыпуск карты.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:53

  BBC написав:
  anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете. Ни портмоне не идет, ни айпей. Горячее вначале говорит, что блокировала карта, а потом говорит, что операции подозрительные и никак нельзя разблокировать на этих сайтах. Что делать? Подскажите, кто добивался снятия блокировок.

Никак, только перевыпуск карты.

Так кардинально?
Процедура перевыпуска через закрытие?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:56

Нет просто перевыпуск при этом по инициативе банка предлагали.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:02

Re: Альфа-Банк

Бекас писал(а):
прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?

Добрый день. Выясню детали и предоставлю ответ.
======================================
удалось выяснить что-нибудь?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:28

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите, если гасить кредитку альфы с приложения монобанка, как быстро деньги зайдут на карту?!
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югин
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:35

  югин написав:Коллеги, подскажите, если гасить кредитку альфы с приложения монобанка, как быстро деньги зайдут на карту?!


что такое "зайдут на карту"? увеличение авторизационного остатка или проводка по счету?

будут доступны к использованию мгноввенно, но проводка по счету будет через несколько дней - моня всегда туго зачисляется.
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IMPRINTER
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