cdj2 написав:Вирус. На линукс. Интересно. Разрешил отработку скрипта. Волшебно. В общем по такой ссылке могут вскрыть, если сильно захотят. Можете и дальше ходить по левым ссылкам. Это ваше право. Если бы не было у меня примера взлома через дыру хрома - даже согласился б. Но пример имеется. Самоуверенность это не всегда хорошо.
Не путайте уверенность с самоуверенностью. А то что вы не уверены в свое защите и вас взломали, подтверждает, что вы правильно делаете, что не уверенны ибо ваша безопасность слишком хромает. Пользуйтесь нормальными антивирусами и обновляйте ОС и браузеры, а также не открывайте ссылки в которых не уверены. Это правильная рекомендация для вас я то же самое рекомендую всем продвинутым и не очень пользователям ПК.
anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете. Ни портмоне не идет, ни айпей. Горячее вначале говорит, что блокировала карта, а потом говорит, что операции подозрительные и никак нельзя разблокировать на этих сайтах. Что делать? Подскажите, кто добивался снятия блокировок.
anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете. Ни портмоне не идет, ни айпей. Горячее вначале говорит, что блокировала карта, а потом говорит, что операции подозрительные и никак нельзя разблокировать на этих сайтах. Что делать? Подскажите, кто добивался снятия блокировок.
Никак, только перевыпуск карты.
Так кардинально? Процедура перевыпуска через закрытие?
Бекас писал(а): прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Добрый день. Выясню детали и предоставлю ответ. ====================================== удалось выяснить что-нибудь?