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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:48
Re: Альфа-Банк
А поезда сегодня ходят?
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:02
Альфабанк,
питання по кешью бонусах ваших
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Як це працює
Клієнту достатньо вибрати категорії, що відповідають його повсякденним або запланованим покупкам (наприклад, категорії «Кіно», «Одяг», «Продукти»). Для кожної категорії діє свій коефіцієнт. Якщо, наприклад, в поточному місяці обрано категорію «Кіно» з коефіцієнтом 40, то при розрахунку карткою за послуги і товари кінотеатрів стандартні бонуси збільшуються в 40 разів!
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взяв звідси -
для ких саме кінотеатрів (мереж) працює кешью?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:19
Кешью працует не для списка кинотеатров, а для списка МСС. По кинотеатрам - это 7832
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:22
Re: Альфа-Банк
К меня 36 тыщ бонусов, вопрос - куда я могу из засунуть?
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:24
Можете їх перетворити на 360 грн 00 коп
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:25
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:30
Если о бонусах кешью, то в приложухе выбрать транзакцию(и) за последний месяц, каждая не менее 100 грн., общая сумма не более 360*0,805= 289,8 грн
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:37
Так в том то и дело что нет никаких транзакций. Тоесть мне нужно пойти в магазин и оплатить пакетной дебеткой 289 грн? Есть какие то ограничения по мсс?
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:47
viewtopic.php?p=4471270#p4471270
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:48
Ну я так и знал, что гемор конкретный... а в рекламе расписали - все просто, всего три шага... тьфу
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