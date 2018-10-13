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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6230623162326233>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:48

Re: Альфа-Банк

А поезда сегодня ходят? :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:02

Альфабанк,

питання по кешью бонусах ваших

+++++++++++++++++++++
Як це працює
Клієнту достатньо вибрати категорії, що відповідають його повсякденним або запланованим покупкам (наприклад, категорії «Кіно», «Одяг», «Продукти»). Для кожної категорії діє свій коефіцієнт. Якщо, наприклад, в поточному місяці обрано категорію «Кіно» з коефіцієнтом 40, то при розрахунку карткою за послуги і товари кінотеатрів стандартні бонуси збільшуються в 40 разів!
+++++++++++++++++++++
взяв звідси - https://alfabank.ua/about/press/she-bil ... -club-2843


для ких саме кінотеатрів (мереж) працює кешью?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:19

  greenozon написав:для ких саме кінотеатрів (мереж) працює кешью?


Кешью працует не для списка кинотеатров, а для списка МСС. По кинотеатрам - это 7832
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:22

Re: Альфа-Банк

К меня 36 тыщ бонусов, вопрос - куда я могу из засунуть?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:24

  Stringer написав:К меня 36 тыщ бонусов, вопрос - куда я могу из засунуть?

Можете їх перетворити на 360 грн 00 коп
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:25

  BBC написав:
  Stringer написав:К меня 36 тыщ бонусов, вопрос - куда я могу из засунуть?

Можете їх перетворити на 360 грн 00 коп

В теории я это понимаю, а как это сделать?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:30

  Stringer написав:В теории я это понимаю, а как это сделать?


Если о бонусах кешью, то в приложухе выбрать транзакцию(и) за последний месяц, каждая не менее 100 грн., общая сумма не более 360*0,805= 289,8 грн
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:37

  summacut написав:
  Stringer написав:В теории я это понимаю, а как это сделать?


Если о бонусах кешью, то в приложухе выбрать транзакцию(и) за последний месяц, каждая не менее 100 грн., общая сумма не более 360*0,805= 289,8 грн

Так в том то и дело что нет никаких транзакций. Тоесть мне нужно пойти в магазин и оплатить пакетной дебеткой 289 грн? Есть какие то ограничения по мсс?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:47

  Stringer написав: Есть какие то ограничения по мсс?

viewtopic.php?p=4471270#p4471270
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:48

  vollena71 написав:
  Stringer написав: Есть какие то ограничения по мсс?

viewtopic.php?p=4471270#p4471270

Ну я так и знал, что гемор конкретный... а в рекламе расписали - все просто, всего три шага... тьфу
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