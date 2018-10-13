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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:50
anikola13 написав: summacut написав: anikola13 написав:
Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете
Только что проверил с черной платины на куивстар (портмоне), полтинник ушел.
Заблочен айпей и тас2ю. Портмоне стал пускать. Подал обращение, чтобы все разблочили. Сказали ждать ответ 2 дня.
Уважаемый оф.пред, решите данный вопрос оперативно!
anikola13, добрый день. Отказ от фрод мониторинга клиент может осуществить в отделении путем написания заявления.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:04
Сделал вчера операцию в МАБе Комфорт->Максимум, уже 14-00 - а проводки нет, денег соответственно тоже..
Это я один такой "счастливый" или с 10-часовой электричкой что-то не так было?
З.Ы. Блин! в 14-05 деньги зачислили - позор всем Плякам-Пастернакам и их биллингам!
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:54
Alfa_Bank
Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:30
Alfa_Bank
..и суть заявления и что в нем указывается ?..номер карты , лимиты , сайты ....ибо я как и коллега Ипринтер уверен что будет еще и заявлено что такое в принципе невозможно...мы" беспокоимся за ваши деньги...и т.д. "...
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:06
IMPRINTER написав:
мне недавно звонили с Аллы ... было сказано так - вы недавно обращались за помощью к представителю Альфы на форуме (на каком не сказали) - могли бы оценить качество работы по 10-ти бальной шкале.
IMPRINTER спасибо вам и другим участникам Форума, которые принимали участие в опросе. Мне очень приятно было увидеть ваши оценки моей работы, они все хорошие
. Ваше мнение по поводу работы банка для нас очень важно и будет передано руководству.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:22
ув.представитель альфа-банка --- вы обещали проинформировать о новых условиях \тарифах платинум-блек , там ежегодная плата в размере 200грн ?
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Бекас
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:22
Бекас написав:
прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Добрый день. Плата за годовое обслуживание будет применяться при оформлении с 12.11.18 г. нового Пакета услуг Платинум Блек.
Плата берется за Пакет услуг, а не за карту и взымается с гривневого счета при оформлении нового Пакета услуг.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:32
Alfa_Bank
спасибо
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Бекас
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:43
ol_zy, добрый день. Да, мы уверены. Отправителем письма не является Альфа-Банк или Партнеры. Переходить по ссылкам таких писем однозначно не рекомендуется.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:54
ВАМ написав:
Так я и писал в своем сообщении, что лимит на наличные операции установлен в 0, но операцию выполнили. И это при том, что по ультре операция не прошла.
ВАМ, добрый день. Укажите в ЛС детали этого платежа.
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Суб 13 жов, 2018 13:15
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