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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6230623162326233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:50

  anikola13 написав:
  summacut написав:
  anikola13 написав:Я так понимаю, что Альфа блоканула все оплаты в интернете


Только что проверил с черной платины на куивстар (портмоне), полтинник ушел.


Заблочен айпей и тас2ю. Портмоне стал пускать. Подал обращение, чтобы все разблочили. Сказали ждать ответ 2 дня.
Уважаемый оф.пред, решите данный вопрос оперативно!

anikola13, добрый день. Отказ от фрод мониторинга клиент может осуществить в отделении путем написания заявления.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:04

Re: Альфа-Банк

Сделал вчера операцию в МАБе Комфорт->Максимум, уже 14-00 - а проводки нет, денег соответственно тоже.. :(
Это я один такой "счастливый" или с 10-часовой электричкой что-то не так было?

З.Ы. Блин! в 14-05 деньги зачислили - позор всем Плякам-Пастернакам и их биллингам!
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:54

Alfa_Bank

Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:30

Alfa_Bank ..и суть заявления и что в нем указывается ?..номер карты , лимиты , сайты ....ибо я как и коллега Ипринтер уверен что будет еще и заявлено что такое в принципе невозможно...мы" беспокоимся за ваши деньги...и т.д. "... :?
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:06

  IMPRINTER написав:
мне недавно звонили с Аллы ... было сказано так - вы недавно обращались за помощью к представителю Альфы на форуме (на каком не сказали) - могли бы оценить качество работы по 10-ти бальной шкале.


IMPRINTER спасибо вам и другим участникам Форума, которые принимали участие в опросе. Мне очень приятно было увидеть ваши оценки моей работы, они все хорошие :D . Ваше мнение по поводу работы банка для нас очень важно и будет передано руководству.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:22

Re: Альфа-Банк

ув.представитель альфа-банка --- вы обещали проинформировать о новых условиях \тарифах платинум-блек , там ежегодная плата в размере 200грн ?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:22

  Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?

Добрый день. Плата за годовое обслуживание будет применяться при оформлении с 12.11.18 г. нового Пакета услуг Платинум Блек.
Плата берется за Пакет услуг, а не за карту и взымается с гривневого счета при оформлении нового Пакета услуг.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:32

Alfa_Bank

спасибо
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:43

  ol_zy написав:А вы уверены, что фишинг? Ссылка в письме конечно левоватая http://cramer.tece-russia.ru/, но потом перенаправляется на вполне вашу: https://alfabank.ua/creditcard/order/?admitad_uid=f3f7504306b54296a9353ff76cb1056f&custom&partner=admitad&resource=235441
Т.е. явно этот спам - ваших рук дело или каких-то ваших партнеров рефералов.

ol_zy, добрый день. Да, мы уверены. Отправителем письма не является Альфа-Банк или Партнеры. Переходить по ссылкам таких писем однозначно не рекомендуется.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:54

  ВАМ написав:Так я и писал в своем сообщении, что лимит на наличные операции установлен в 0, но операцию выполнили. И это при том, что по ультре операция не прошла.

ВАМ, добрый день. Укажите в ЛС детали этого платежа.
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