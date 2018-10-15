Додано: Вів 16 жов, 2018 16:53

Alfa_Bank



ну почему.

ранее мы предполагали что любую покупку можно компенсировать бонусами.

А щас оказывается, что далеко не любую.

К примеру, завтра вы внесете уточнение, что компенсировать можно тока покупку в ювелирных магазинах баллами, а остальные нельзя. Это будет уточнением правил или изменнием их все-таки?

Аналогично и произошло сейчас.

тут видна волосатая "рука Пляки" за которую его и ранее ловили в Михайловском за подобные дела.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 16 жов, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.

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