Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Виктория....что сказать . прочитал десяток страниц -одни жалобы практически , Вы там на верх передайте что клиенты с сожалением наблюдают деградацию Альфы , от когда то любимицы Аллочки ничего не осталось , на сегодня одни претензии...печально. А по поводу отображения актуальной инфы...ну знаете , мне банк напоминает шуллера , потому как изменения условий , тарифов , комиссий должны быть отображены и доступны к ознакомлению клиентам никак не позже их введения...а хорошим тоном как и вашими же правилами -считается публикация и доведения до клиента такой инфы ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ..например тарифы-за 30 дней....ПЕЧАЛЬНО.
-VICTOR-, добрый день. Мне абсолютно непонятны претензии по этому поводу. Я уже объясняла, что это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. Это дополнение было инициировано, чтобы объяснить ограничения данной бонусной программы, которые были и до публикации данного дополнения. Согласно п. 2.20 Правил дополнения имеют место быть. « Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»
Alfa_Bank написав: -VICTOR-, добрый день. Мне абсолютно непонятны претензии по этому поводу. Я уже объясняла, что это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. Это дополнение было инициировано, чтобы объяснить ограничения данной бонусной программы, которые были и до публикации данного дополнения. Согласно п. 2.20 Правил дополнения имеют место быть. « Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»
позвольте категорично с вами не согласится. любые уточнения изменяют правила. например вы садитесь в транспорт и спрашиваете - проезд бесплатный? вам говорят - да бесплатный. но сев в транспорт вам уточняют - бесплатный для тех кто босиком а вам придется заплатить. так же поступил и банк. не опубликовав эти уточнения банк их ввел в действие.
Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...
Daswer, добрый вечер. Изменения в тарифах КК были с 19.07.18 г. Теперь наличие любой задолженности на последний рабочий день Расчетного периода (кроме задолженности и %% по Рассрочке) приводит к начислению РКО.
Alfa_Bank написав: -VICTOR-, добрый день. Мне абсолютно непонятны претензии по этому поводу. Я уже объясняла, что это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. Это дополнение было инициировано, чтобы объяснить ограничения данной бонусной программы, которые были и до публикации данного дополнения. Согласно п. 2.20 Правил дополнения имеют место быть. « Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»
позвольте категорично с вами не согласится. любые уточнения изменяют правила. например вы садитесь в транспорт и спрашиваете - проезд бесплатный? вам говорят - да бесплатный. но сев в транспорт вам уточняют - бесплатный для тех кто босиком а вам придется заплатить. так же поступил и банк. не опубликовав эти уточнения банк их ввел в действие.
mephala, пишу в последний раз: в данном конкретном случае внесенные дополнения никак не изменили Правила использования бонусов.
ну почему. ранее мы предполагали что любую покупку можно компенсировать бонусами. А щас оказывается, что далеко не любую. К примеру, завтра вы внесете уточнение, что компенсировать можно тока покупку в ювелирных магазинах баллами, а остальные нельзя. Это будет уточнением правил или изменнием их все-таки? Аналогично и произошло сейчас. тут видна волосатая "рука Пляки" за которую его и ранее ловили в Михайловском за подобные дела.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 16 жов, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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-VICTOR- написав:Alfa_Bank ..и суть заявления и что в нем указывается ?..номер карты , лимиты , сайты ....ибо я как и коллега Ипринтер уверен что будет еще и заявлено что такое в принципе невозможно...мы" беспокоимся за ваши деньги...и т.д. "...
Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...
Daswer, добрый вечер. Изменения в тарифах КК были с 19.07.18 г. Теперь наличие любой задолженности на последний рабочий день Расчетного периода (кроме задолженности и %% по Рассрочке) приводит к начислению РКО.
"Честный" грейс "без переплат" составляет максимум 30 дней?
Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...
Daswer, добрый вечер. Изменения в тарифах КК были с 19.07.18 г. Теперь наличие любой задолженности на последний рабочий день Расчетного периода (кроме задолженности и %% по Рассрочке) приводит к начислению РКО.
"Честный" грейс "без переплат" составляет максимум 30 дней?
Грйс-мэн, льготный период и пользование картой без платы за РКО – это два разных понятия и относятся к разным пунктам Тарифов карты.
IMPRINTER, потому что код МСС не подходит под условия Акции .
так в условиях не было сказано ранее, что есть какие-либо ограничения на покупки, которые можно компенсировать. Прописаны были ограничения тока по покупкам по которым можно заработать баллы. Сейчас правила изменили и прописали, что можно компенсировать не все покупки, а тока определенные, что нельзя назвать уточнением все-таки ИМХО.
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