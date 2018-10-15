RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6232623362346235>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:15

  -VICTOR- написав:
  Alfa_Bank написав:
  Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...


Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить:
«5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».

Виктория....что сказать . прочитал десяток страниц -одни жалобы практически , Вы там на верх передайте что клиенты с сожалением наблюдают деградацию Альфы , от когда то любимицы Аллочки ничего не осталось , на сегодня одни претензии...печально.
А по поводу отображения актуальной инфы...ну знаете , мне банк напоминает шуллера , потому как изменения условий , тарифов , комиссий должны быть отображены и доступны к ознакомлению клиентам никак не позже их введения...а хорошим тоном как и вашими же правилами -считается публикация и доведения до клиента такой инфы ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ..например тарифы-за 30 дней....ПЕЧАЛЬНО. :?

-VICTOR-, добрый день. Мне абсолютно непонятны претензии по этому поводу. Я уже объясняла, что это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. Это дополнение было инициировано, чтобы объяснить ограничения данной бонусной программы, которые были и до публикации данного дополнения. Согласно п. 2.20 Правил дополнения имеют место быть.
« Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 18.02.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:25

  Alfa_Bank написав: -VICTOR-, добрый день. Мне абсолютно непонятны претензии по этому поводу. Я уже объясняла, что это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. Это дополнение было инициировано, чтобы объяснить ограничения данной бонусной программы, которые были и до публикации данного дополнения. Согласно п. 2.20 Правил дополнения имеют место быть.
« Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»

позвольте категорично с вами не согласится. любые уточнения изменяют правила.
например вы садитесь в транспорт и спрашиваете - проезд бесплатный?
вам говорят - да бесплатный.
но сев в транспорт вам уточняют - бесплатный для тех кто босиком а вам придется заплатить.
так же поступил и банк.
не опубликовав эти уточнения банк их ввел в действие.
mephala
 
Повідомлень: 3630
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:46

  Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...

Daswer, добрый вечер. Изменения в тарифах КК были с 19.07.18 г.
Теперь наличие любой задолженности на последний рабочий день Расчетного периода (кроме задолженности и %% по Рассрочке) приводит к начислению РКО.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 18.02.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:50

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав: -VICTOR-, добрый день. Мне абсолютно непонятны претензии по этому поводу. Я уже объясняла, что это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. Это дополнение было инициировано, чтобы объяснить ограничения данной бонусной программы, которые были и до публикации данного дополнения. Согласно п. 2.20 Правил дополнения имеют место быть.
« Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»

позвольте категорично с вами не согласится. любые уточнения изменяют правила.
например вы садитесь в транспорт и спрашиваете - проезд бесплатный?
вам говорят - да бесплатный.
но сев в транспорт вам уточняют - бесплатный для тех кто босиком а вам придется заплатить.
так же поступил и банк.
не опубликовав эти уточнения банк их ввел в действие.

mephala, пишу в последний раз: в данном конкретном случае внесенные дополнения никак не изменили Правила использования бонусов.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 18.02.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:53

Alfa_Bank

ну почему.
ранее мы предполагали что любую покупку можно компенсировать бонусами.
А щас оказывается, что далеко не любую.
К примеру, завтра вы внесете уточнение, что компенсировать можно тока покупку в ювелирных магазинах баллами, а остальные нельзя. Это будет уточнением правил или изменнием их все-таки?
Аналогично и произошло сейчас.
тут видна волосатая "рука Пляки" за которую его и ранее ловили в Михайловском за подобные дела.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 16 жов, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35225
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5580 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:53

  -VICTOR- написав:Alfa_Bank ..и суть заявления и что в нем указывается ?..номер карты , лимиты , сайты ....ибо я как и коллега Ипринтер уверен что будет еще и заявлено что такое в принципе невозможно...мы" беспокоимся за ваши деньги...и т.д. "... :?

Выясню детали и отвечу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 18.02.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:54

  Alfa_Bank написав:
  Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...

Daswer, добрый вечер. Изменения в тарифах КК были с 19.07.18 г.
Теперь наличие любой задолженности на последний рабочий день Расчетного периода (кроме задолженности и %% по Рассрочке) приводит к начислению РКО.

"Честный" грейс "без переплат" составляет максимум 30 дней?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 366
З нами з: 22.01.18
Подякував: 262 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:57

  Грйс-мэн написав:
  Alfa_Bank написав:
  Daswer написав:Вопрос к представителю банка. На РД полностью погашена сума задолженности что светилась красным, но банк именно в РД списывает 0,01 коп. за пользованием кред. средствами и списывает 60 грн. за РКО. Раньше достаточно было погасить до РД сумму красным и больше ничего не нужно было платить. Откуда появилась именно в РД эти 0,01 коп для того что бы вытащить с кармана 60 грн.??? Нет слов...

Daswer, добрый вечер. Изменения в тарифах КК были с 19.07.18 г.
Теперь наличие любой задолженности на последний рабочий день Расчетного периода (кроме задолженности и %% по Рассрочке) приводит к начислению РКО.

"Честный" грейс "без переплат" составляет максимум 30 дней?

Грйс-мэн, льготный период и пользование картой без платы за РКО – это два разных понятия и относятся к разным пунктам Тарифов карты.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 18.02.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:02

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

ну почему.

IMPRINTER, потому что код МСС не подходит под условия Акции :? .
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 18.02.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:10

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

ну почему.

IMPRINTER, потому что код МСС не подходит под условия Акции :? .


так в условиях не было сказано ранее, что есть какие-либо ограничения на покупки, которые можно компенсировать. Прописаны были ограничения тока по покупкам по которым можно заработать баллы. Сейчас правила изменили и прописали, что можно компенсировать не все покупки, а тока определенные, что нельзя назвать уточнением все-таки ИМХО.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35225
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5580 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 6232623362346235>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kostya77, liliya_logical, mephala, novichok, Клиент_ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 967, 968, 969
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9688 1868936
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 17:03
Cler
ОТП БАНК 1 ... 548, 549, 550
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5498 1314656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 18:20
IMPRINTER
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6015 1425411
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 14:21
i_ivanov_80

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.