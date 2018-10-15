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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:13
IMPRINTER
IMPRINTER написав:
я так понял на любые
Cler написав:Alfa_Bank
, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...
...
к примеру щас мигрируют баллы из укрсоца - покупок этох нету в природе ...
, вы слишком хорошо думали о Альфе...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Вів 16 жов, 2018 17:03
Cler
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