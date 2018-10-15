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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6232623362346235

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:13

  IMPRINTER написав:
  Cler написав:Alfa_Bank, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...

я так понял на любые ...
к примеру щас мигрируют баллы из укрсоца - покупок этох нету в природе ...

IMPRINTER, вы слишком хорошо думали о Альфе... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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  #<1 ... 6232623362346235
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