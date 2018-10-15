Додано: Вів 16 жов, 2018 18:53

Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию:

Сегодня в отделении, получал карту по сроку и написал заявление на смену финансового номер. Сейчас мне поступил звонок с номера +380732556763, девушка представилась сотрудником Альфа-банка, уточнила, что хочет провести идентификацию для подтверждения заявления по смене номера. Не смотря на мое замечание, что подверждение личности было проведено в отделении. Ну ладно, подумал я, лишняя безопасность не помешает.

Первый вопрос: какие карты есть у вас в банке: дебетовые, зарплатные, кредитные? Ответил.

Второй вопрос: кодовое слово по карте.

Я отказался представлять конфиденциальную информацию человек, звонящему с непонятного номера телефона.

Предложил перезвонить на горячую линию и пообщаться с этим сотрудником. Мне сообщили, что нет такой технической возможности.

В результате моего отказа мне было предложено снова идти в отделение писать заявление повторно и после этого снова отвечать на вопросы с неизвестного номера.

Мною было поставлено в известность звонящее лицо о составлении жалобы на неправомерный запрос конфиденциальной информации. Банк постоянно всеми способами предупреждает, что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее. Если это действительно сотрудник, предлагаю перетрудоустроить его на биржу труда. А от Вас ожидаю комментарии по этому инциденту.

Предоставленный Табельный номер 33107, искался очень долго. Сотрудник очень сильно ожидает Вашей реакции на жалобу. Завил, что жалоба не обоснована и посмотрим. Разговор записан.

Размер имеет значение.