Cler написав:Alfa_Bank, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...
я так понял на любые ... к примеру щас мигрируют баллы из укрсоца - покупок этох нету в природе ...
IMPRINTER, вы слишком хорошо думали о Альфе...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
sanyok написав:Мда, хочется, чтобы эту ситуацию прокомментировал представитель альфы. Нормально, ли, что без предупреждения карта блокируется автоматически по соображениям безопасности, без звонка от СБ, и возможности ей пользоваться 24 часа нет. Выглядит, как обращение к клиенту задним местом.
sanyok, Todes, добрый день. Я ожидаю ответ от Безопасности по вашим вопросам.
Alfa_Bank написав: -VICTOR-, добрый день. Мне абсолютно непонятны претензии по этому поводу. Я уже объясняла, что это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. Это дополнение было инициировано, чтобы объяснить ограничения данной бонусной программы, которые были и до публикации данного дополнения. Согласно п. 2.20 Правил дополнения имеют место быть. « Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»
позвольте категорично с вами не согласится. любые уточнения изменяют правила. например вы садитесь в транспорт и спрашиваете - проезд бесплатный? вам говорят - да бесплатный. но сев в транспорт вам уточняют - бесплатный для тех кто босиком а вам придется заплатить. так же поступил и банк. не опубликовав эти уточнения банк их ввел в действие.
mephala, пишу в последний раз: в данном конкретном случае внесенные дополнения никак не изменили Правила использования бонусов.
ранее в правилах не было ограничений по МСС куда можно потратить баллы. а значит согласно правил баллы можно было потратить на ЛЮБУЮ покупку. клиенты начинают тратить баллы на любые покупки согласно вашим правилам но их не пускает система. и тут вдруг всплывает "уточнение" как вы говорите - на какие покупки (по МСС) можно тратить баллы. т.е. раньше по правилам можно было потратить куда угодно а теперь только на определённые МСС и вы называете это не изменением в правилах? слов нет. если по таким мелочам мухлюют то представляю что будет если масштаб поболе будет.
ЗЫ если вы считаете что ограничение куда можно потратить баллы действительно ранее было в условиях и внесенные изменения по МСС лишь уточнили его - приведите текст из старых правил.
Фантом написав:А есть тут кто-то, кто смог потратить мигрировавшие балы с Укрсоца? Ну хоть 100 грн. Я не могу. Есть покупка, проведена по счёту. Больше 100 грн, мсс 5411 - продукты. И болт на восемнадцать.
Нужно больше бонусов! Пополняй список покупок к возврату, рассчитываясь картой!
Каких бонусов нужно больше? У меня их больше чем 150т, вполне достаточно. В поддержке только руками разводят. Создали заявку.
Тоесть в супермаркетах пока нельзя расчитываться, если нужно отоварить эти бонусы. Держите нас в курсе - чем закончится.
Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию: Сегодня в отделении, получал карту по сроку и написал заявление на смену финансового номер. Сейчас мне поступил звонок с номера +380732556763, девушка представилась сотрудником Альфа-банка, уточнила, что хочет провести идентификацию для подтверждения заявления по смене номера. Не смотря на мое замечание, что подверждение личности было проведено в отделении. Ну ладно, подумал я, лишняя безопасность не помешает. Первый вопрос: какие карты есть у вас в банке: дебетовые, зарплатные, кредитные? Ответил. Второй вопрос: кодовое слово по карте. Я отказался представлять конфиденциальную информацию человек, звонящему с непонятного номера телефона. Предложил перезвонить на горячую линию и пообщаться с этим сотрудником. Мне сообщили, что нет такой технической возможности. В результате моего отказа мне было предложено снова идти в отделение писать заявление повторно и после этого снова отвечать на вопросы с неизвестного номера. Мною было поставлено в известность звонящее лицо о составлении жалобы на неправомерный запрос конфиденциальной информации. Банк постоянно всеми способами предупреждает, что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее. Если это действительно сотрудник, предлагаю перетрудоустроить его на биржу труда. А от Вас ожидаю комментарии по этому инциденту. Предоставленный Табельный номер 33107, искался очень долго. Сотрудник очень сильно ожидает Вашей реакции на жалобу. Завил, что жалоба не обоснована и посмотрим. Разговор записан.
2XL написав:Мною было поставлено в известность звонящее лицо о составлении жалобы на неправомерный запрос конфиденциальной информации. Банк постоянно всеми способами предупреждает, что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.
Здесь такое постоянно. Но, даже если на горячку вы позвоните, они, для экономии часто сбрасывают, а потом сами перезванивают с неизвестной мобилы. Т.е. опять проверить, что звонит сотрудник банка - возможности нет.
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