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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6233623462356236>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:13

  IMPRINTER написав:
  Cler написав:Alfa_Bank, использовать бонусы по карте можно за любые покупки/оплаты или только за те по которым они начислялись? Есть бонусы в сумме 42 грн. и интернет оплата услуг Вегателеком на 28 грн. через сервис Портмоне, но при нажатиии "использовать бонусы" ваша система пишет что нет покупок удовлетвопяющих необходимым критериям...

я так понял на любые ...
к примеру щас мигрируют баллы из укрсоца - покупок этох нету в природе ...

IMPRINTER, вы слишком хорошо думали о Альфе... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:39

  Alfa_Bank написав:
  sanyok написав:Мда, хочется, чтобы эту ситуацию прокомментировал представитель альфы.
Нормально, ли, что без предупреждения карта блокируется автоматически по соображениям безопасности, без звонка от СБ, и возможности ей пользоваться 24 часа нет.
Выглядит, как обращение к клиенту задним местом.

sanyok, Todes, добрый день. Я ожидаю ответ от Безопасности по вашим вопросам.


Alfa_Bank, есть какие новости по моему вопросу?
Todes
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:05

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав: -VICTOR-, добрый день. Мне абсолютно непонятны претензии по этому поводу. Я уже объясняла, что это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. Это дополнение было инициировано, чтобы объяснить ограничения данной бонусной программы, которые были и до публикации данного дополнения. Согласно п. 2.20 Правил дополнения имеют место быть.
« Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»

позвольте категорично с вами не согласится. любые уточнения изменяют правила.
например вы садитесь в транспорт и спрашиваете - проезд бесплатный?
вам говорят - да бесплатный.
но сев в транспорт вам уточняют - бесплатный для тех кто босиком а вам придется заплатить.
так же поступил и банк.
не опубликовав эти уточнения банк их ввел в действие.

mephala, пишу в последний раз: в данном конкретном случае внесенные дополнения никак не изменили Правила использования бонусов.

ранее в правилах не было ограничений по МСС куда можно потратить баллы.
а значит согласно правил баллы можно было потратить на ЛЮБУЮ покупку.
клиенты начинают тратить баллы на любые покупки согласно вашим правилам но их не пускает система.
и тут вдруг всплывает "уточнение" как вы говорите - на какие покупки (по МСС) можно тратить баллы.
т.е. раньше по правилам можно было потратить куда угодно а теперь только на определённые МСС и вы называете это не изменением в правилах? слов нет.
если по таким мелочам мухлюют то представляю что будет если масштаб поболе будет.

ЗЫ
если вы считаете что ограничение куда можно потратить баллы действительно ранее было в условиях и внесенные изменения по МСС лишь уточнили его - приведите текст из старых правил.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:29

  Alfa_Bank написав:это не изменения Правил, а дополнения к ним

"Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ." - ГОСТ 2.503-90
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:47

УкрСоцевские баллы

А есть тут кто-то, кто смог потратить мигрировавшие балы с Укрсоца?
Ну хоть 100 грн. Я не могу. Есть покупка, проведена по счёту. Больше 100 грн, мсс 5411 - продукты.
И болт на восемнадцать.
Нужно больше бонусов!
Пополняй список покупок к возврату, рассчитываясь картой!

Каких бонусов нужно больше? У меня их больше чем 150т, вполне достаточно. В поддержке только руками разводят. Создали заявку. :evil:
Хотел хоть коммуналку заплатить, отдать дань усопшему, но видно не судьба. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:50

  Фантом написав:А есть тут кто-то, кто смог потратить мигрировавшие балы с Укрсоца?
Ну хоть 100 грн. Я не могу. Есть покупка, проведена по счёту. Больше 100 грн, мсс 5411 - продукты.
И болт на восемнадцать.
Нужно больше бонусов!
Пополняй список покупок к возврату, рассчитываясь картой!

Каких бонусов нужно больше? У меня их больше чем 150т, вполне достаточно. В поддержке только руками разводят. Создали заявку. :evil:

Тоесть в супермаркетах пока нельзя расчитываться, если нужно отоварить эти бонусы. :evil:
Держите нас в курсе - чем закончится.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:53

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию:
Сегодня в отделении, получал карту по сроку и написал заявление на смену финансового номер. Сейчас мне поступил звонок с номера +380732556763, девушка представилась сотрудником Альфа-банка, уточнила, что хочет провести идентификацию для подтверждения заявления по смене номера. Не смотря на мое замечание, что подверждение личности было проведено в отделении. Ну ладно, подумал я, лишняя безопасность не помешает.
Первый вопрос: какие карты есть у вас в банке: дебетовые, зарплатные, кредитные? Ответил.
Второй вопрос: кодовое слово по карте.
Я отказался представлять конфиденциальную информацию человек, звонящему с непонятного номера телефона.
Предложил перезвонить на горячую линию и пообщаться с этим сотрудником. Мне сообщили, что нет такой технической возможности.
В результате моего отказа мне было предложено снова идти в отделение писать заявление повторно и после этого снова отвечать на вопросы с неизвестного номера.
Мною было поставлено в известность звонящее лицо о составлении жалобы на неправомерный запрос конфиденциальной информации. Банк постоянно всеми способами предупреждает, что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее. Если это действительно сотрудник, предлагаю перетрудоустроить его на биржу труда. А от Вас ожидаю комментарии по этому инциденту.
Предоставленный Табельный номер 33107, искался очень долго. Сотрудник очень сильно ожидает Вашей реакции на жалобу. Завил, что жалоба не обоснована и посмотрим. Разговор записан.
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2XL
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:03

  Stringer написав:Тоесть в супермаркетах пока нельзя расчитываться, если нужно отоварить эти бонусы. :evil:
Держите нас в курсе - чем закончится.

Та фиг его знает. У меня такое чувство, что укрсоцевскими балами рассчитаться нельзя. Поэтому и спрашиваю, кто-то смог ими рассчитаться, чтоб знать куда копать дальше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:22

  2XL написав:Мною было поставлено в известность звонящее лицо о составлении жалобы на неправомерный запрос конфиденциальной информации. Банк постоянно всеми способами предупреждает, что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.

Здесь такое постоянно.
Но, даже если на горячку вы позвоните, они, для экономии часто сбрасывают, а потом сами перезванивают с неизвестной мобилы. Т.е. опять проверить, что звонит сотрудник банка - возможности нет.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:41

Re: Альфа-Банк

wig написав:Здесь такое постоянно.

Подождем ответа представителя.
Когда я задал вопрос о замене номера меня послали в отделение. Я пришел. Нахиба?
Востаннє редагувалось 2XL в Вів 16 жов, 2018 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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