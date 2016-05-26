в общем, кешью клуб достойная замена укрсоцбанк шоппинг клабу.
кольцеброс пробовал кто-нибудь покупать? по идее, эту транзакцию должны принять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 20:00
в общем, кешью клуб достойная замена укрсоцбанк шоппинг клабу.
кольцеброс пробовал кто-нибудь покупать? по идее, эту транзакцию должны принять
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:01
Re: Альфа-Банк
Из всего списка выпадает секретное слово. Все остальное из вашего списка - да.
Не запрашивают. Подумайте сами. "секретное слово" специально существует именно
для телефонной идентификации.
Говорить его не обязаны, это тоже правда (можно даже сослаться на ст.63 Конституции ). Но тогда топайте в банк для идентификации. Все логично же.
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:06
кодовое слово имеют право спрашивать когда сам клиент звонит на всем известный номер 0 800, т.е. когда клдиент сам является инициатором звонка.
если ему кто-то звонит с абсолютно левого номера неизвестного ему даже не с 044, а с обычного мобильного и спрашивают его кодовое слово при этом то послать это вполне логично.
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