|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:01
2XL написав:
что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.
Из всего списка выпадает секретное слово. Все остальное из вашего списка - да.
Не запрашивают. Подумайте сами. "секретное слово" специально существует именно
для телефонной идентификации.
Говорить его не обязаны, это тоже правда (можно даже сослаться на ст.63 Конституции
). Но тогда топайте в банк для идентификации. Все логично же.
-
alik03
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 13.12.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:06
alik03 написав: 2XL написав:
что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.
Из всего списка выпадает секретное слово. Все остальное из вашего списка - да.
Не запрашивают. Подумайте сами. "секретное слово" специально существует именно
для телефонной идентификации.
Говорить его не обязаны, это тоже правда (можно даже сослаться на ст.63 Конституции
). Но тогда топайте в банк для идентификации. Все логично же.
кодовое слово имеют право спрашивать когда сам клиент звонит на всем известный номер 0 800, т.е. когда клдиент сам является инициатором звонка.
если ему кто-то звонит с абсолютно левого номера неизвестного ему даже не с 044, а с обычного мобильного и спрашивают его кодовое слово то послать это вполне логично.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35227
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5580 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:09
anikola13, добрый день. Отказ от фрод мониторинга клиент может осуществить в отделении путем написания заявления.
А мне вы указали, что вохможности нет. Как же так?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13822
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1048 раз.
- Подякували: 1144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:16
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут
Ранее меня "послали" и в отделение и представитель на форуме, что такое не возможно. А теперь как убедить сотрудников принять заявление и что в нем указать?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13822
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1048 раз.
- Подякували: 1144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:30
леша, включи маб
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35227
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5580 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:34
IMPRINTER написав:
леша, включи маб
Ща что то подшаманит и включит.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13822
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1048 раз.
- Подякували: 1144 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31996
|3979534
|
|
|134
|15888
|
|
|9688
|1869008
|
Вів 16 жов, 2018 17:03
Cler
|