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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6233623462356236

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:01

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.

Из всего списка выпадает секретное слово. Все остальное из вашего списка - да.
Не запрашивают. Подумайте сами. "секретное слово" специально существует именно
для телефонной идентификации.
Говорить его не обязаны, это тоже правда (можно даже сослаться на ст.63 Конституции :)). Но тогда топайте в банк для идентификации. Все логично же.
alik03
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:06

  alik03 написав:
  2XL написав:что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.

Из всего списка выпадает секретное слово. Все остальное из вашего списка - да.
Не запрашивают. Подумайте сами. "секретное слово" специально существует именно
для телефонной идентификации.
Говорить его не обязаны, это тоже правда (можно даже сослаться на ст.63 Конституции :)). Но тогда топайте в банк для идентификации. Все логично же.


кодовое слово имеют право спрашивать когда сам клиент звонит на всем известный номер 0 800, т.е. когда клдиент сам является инициатором звонка.

если ему кто-то звонит с абсолютно левого номера неизвестного ему даже не с 044, а с обычного мобильного и спрашивают его кодовое слово то послать это вполне логично.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:09

anikola13, добрый день. Отказ от фрод мониторинга клиент может осуществить в отделении путем написания заявления.
А мне вы указали, что вохможности нет. Как же так?
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:16

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут

Ранее меня "послали" и в отделение и представитель на форуме, что такое не возможно. А теперь как убедить сотрудников принять заявление и что в нем указать?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:30

леша, включи маб
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:34

  IMPRINTER написав:леша, включи маб

Ща что то подшаманит и включит.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:51

  sola написав:в общем, кешью клуб достойная замена укрсоцбанк шоппинг клабу.
кольцеброс пробовал кто-нибудь покупать? по идее, эту транзакцию должны принять

подобное прилипает к подобному... :mrgreen:
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