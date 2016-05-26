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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:01
2XL написав:
что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.
Из всего списка выпадает секретное слово. Все остальное из вашего списка - да.
Не запрашивают. Подумайте сами. "секретное слово" специально существует именно
для телефонной идентификации.
Говорить его не обязаны, это тоже правда (можно даже сослаться на ст.63 Конституции
). Но тогда топайте в банк для идентификации. Все логично же.
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alik03
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Додано: Вів 16 жов, 2018 21:06
alik03 написав: 2XL написав:
что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.
Из всего списка выпадает секретное слово. Все остальное из вашего списка - да.
Не запрашивают. Подумайте сами. "секретное слово" специально существует именно
для телефонной идентификации.
Говорить его не обязаны, это тоже правда (можно даже сослаться на ст.63 Конституции
). Но тогда топайте в банк для идентификации. Все логично же.
кодовое слово имеют право спрашивать когда сам клиент звонит на всем известный номер 0 800, т.е. когда клдиент сам является инициатором звонка.
если ему кто-то звонит с абсолютно левого номера неизвестного ему даже не с 044, а с обычного мобильного и спрашивают его кодовое слово то послать это вполне логично.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 21:09
anikola13, добрый день. Отказ от фрод мониторинга клиент может осуществить в отделении путем написания заявления.
А мне вы указали, что возможности нет. Как же так?
Востаннє редагувалось BBC
в Вів 16 жов, 2018 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 16 жов, 2018 21:16
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут
Ранее меня "послали" и в отделение и представитель на форуме, что такое не возможно. А теперь как убедить сотрудников принять заявление и что в нем указать?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 16 жов, 2018 21:30
леша, включи маб
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Додано: Вів 16 жов, 2018 21:34
IMPRINTER написав:
леша, включи маб
Ща что то подшаманит и включит.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 16 жов, 2018 23:28
Stringer написав: Flamingo написав: sens написав:
Это очень удобно , если этим пользуешься . Такой себе багажничек , как у мобильного оператора , который за Н-ую сумму дает Н-ое количество минут и очень много трафика Клиенту с кнопкофоном . Уловили суть ?
Ну я то как раз не кнопкофон
. Буквально вчера, когда МАУ перенес мой вылет на три часа позже - поход в LoungeKey по карте Аллы оказался как раз в тему. А так согласен - если никуда не летаешь - то услуга абсолютно бесполезная
И как это происходило? Вы дали карту на входе, что они с ней делали? Нужно чтобы на карте были какие то деньги?
Я извиняюсь, что отвечаю только сейчас - просто приехал в теплые края, сангрия и солнце разморили - форум забросил и только сейчас прочитал Ваш вопрос. Алгоритм такой:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО - до поездки зарегистрировать свою платину-Виза в приложении LoungeKey. После регистрации будет видно что в этом году Вам положено 2 прохода в лаунжи бесплатно.
2. При входе в лаунж надо предъявить карту и билет на самолет (имя на карте и билет должны совпадать, а в приложении должны быть бесплатные проходы в лаунжи по программе).
3. Сотрудник лаужа "пикает" штрих-код билета и проводит - ВНИМАНИЕ: магнитной полосой карты с чипом, но не в боковом картоприемнике, а в горизонтальном маленьком картоприемнике терминала расположенном выше экранчика картоприемника. После этого просит вас расписаться стилусом на экранчике терминала. Распечатывает себе (и оставляет себе) какую-то бумажку. Все Вы можете идти, отдыхать, пить, кушать.
4. После этого в приложении проверил - количество бесплатных проходов по данной карте уменьшилось. Но у меня была зарегистрирована еще одна карта (симы), по которой так и осталось 2 бесплатных прохода (другили словами таки предостовляют 2 прохода по каждой из имеющихся платин, а не по данным человека).
5. Ну и последнее - на карте никаких денег не было очень давно (карта в валюте под депо, открытый в декабре прошлого года на 2 года). Никаких смс не приходило, никаких признаков предавторизации не происходило.
ЗЫ. Если будут вопросы - отвечу, но с некоторой задержкой. Отдых все-таки
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Flamingo
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Додано: Сер 17 жов, 2018 05:11
BBC написав:
anikola13, добрый день. Отказ от фрод мониторинга клиент может осуществить в отделении путем написания заявления.
А мне вы указали, что возможности нет. Как же так?
Поняли, что творят не по правилам платежных систем. А признать вину за криворукую систему фрод-мониторинга не в Аллы стиле. И решили отпрвить в отделение на написание заявления с принятием всех рисков на себя, но какой бланк этого заявления еще не знают.
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anikola13
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Додано: Сер 17 жов, 2018 05:54
anikola13 написав: BBC написав:
anikola13, добрый день. Отказ от фрод мониторинга клиент может осуществить в отделении путем написания заявления.
А мне вы указали, что возможности нет. Как же так?
Поняли, что творят не по правилам платежных систем. А признать вину за криворукую систему фрод-мониторинга не в Аллы стиле. И решили отпрвить в отделение на написание заявления с принятием всех рисков на себя, но какой бланк этого заявления еще не знают.
Отлично! Хороший ход: заблочить карту, чтобы клиент согласился на все. В интернете картой Альфы оплачивать нельзя? Или у них есть черный список? Огласите его тогда. Собираюсь оплатить картой за кордоном,есть риск получить блок?
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allaliu
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Додано: Сер 17 жов, 2018 07:58
wig написав: 2XL написав:
Мною было поставлено в известность звонящее лицо о составлении жалобы на неправомерный запрос конфиденциальной информации. Банк постоянно всеми способами предупреждает, что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее.
Здесь такое постоянно.
Но, даже если на горячку вы позвоните, они, для экономии часто сбрасывают, а потом сами перезванивают с неизвестной мобилы. Т.е. опять проверить, что звонит сотрудник банка - возможности нет.
я долбаю горячку пока не попаду на сотрудника. был случай что 5 раз звонил на гарячку вподряд пока меня не сбросило а таки переключило на оператора.
на звонки с неизвестных номеров на фин номере принципиально не отвечаю.
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mephala
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