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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:53
Todes написав:Alfa_Bank
, есть какие новости по моему вопросу?
Доброе утро. Пока нет.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 17 жов, 2018 08:56
Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.
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riwalir
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:05
2XL написав:
Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию:
2XL, доброе утро. После рассмотрения жалобы предоставлю обратную связь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:11
mephala написав:
я долбаю горячку пока не попаду на сотрудника. был случай что 5 раз звонил на гарячку вподряд пока меня не сбросило а таки переключило на оператора.
С городского звоните - тогда сразу попадаете в ИВР. С мобил они сбрасывают и перезванивают, потому, что дорогой звонок.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:24
riwalir написав:
Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.
riwalir, доброе утро. Если проблема еще есть, то укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:25
riwalir написав:
Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.
Думав, що локальна проблема. Виявляється, що ні.
Шановна Alfa_Bank
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Коли можна буде з Ощадного зняти власні кошти?
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V2
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:34
Stringer написав: Фантом написав:
А есть тут кто-то, кто смог потратить мигрировавшие балы с Укрсоца?
Ну хоть 100 грн. Я не могу. Есть покупка, проведена по счёту. Больше 100 грн, мсс 5411 - продукты.
И болт на восемнадцать.
Нужно больше бонусов!
Пополняй список покупок к возврату, рассчитываясь картой!
Каких бонусов нужно больше? У меня их больше чем 150т, вполне достаточно. В поддержке только руками разводят. Создали заявку.
Тоесть в супермаркетах пока нельзя расчитываться, если нужно отоварить эти бонусы.
Держите нас в курсе - чем закончится.
Всё закончилось хорошо. Сегодня утром заработало.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:35
Alfa_Bank написав: riwalir написав:
Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.
riwalir, доброе утро. Если проблема еще есть, то укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
эта проблема еще есть. Проблему зовут Постернак Алексей Юрьевич
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:35
V2 написав: riwalir написав:
Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.
Думав, що локальна проблема. Виявляється, що ні.
Шановна Alfa_Bank
!
Коли можна буде з Ощадного зняти власні кошти?
V2, доброго ранку. З'ясовую.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:38
когда ощадный починят!!!!!!!!!!!!!!!
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anis
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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