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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:53

  Todes написав:
Alfa_Bank, есть какие новости по моему вопросу?

Доброе утро. Пока нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:56

МАБ

Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.
riwalir
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:05

  2XL написав:Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию:

2XL, доброе утро. После рассмотрения жалобы предоставлю обратную связь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:11

  mephala написав:я долбаю горячку пока не попаду на сотрудника. был случай что 5 раз звонил на гарячку вподряд пока меня не сбросило а таки переключило на оператора.

С городского звоните - тогда сразу попадаете в ИВР. С мобил они сбрасывают и перезванивают, потому, что дорогой звонок.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:24

  riwalir написав:Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.

riwalir, доброе утро. Если проблема еще есть, то укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:25

  riwalir написав:Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.


Думав, що локальна проблема. Виявляється, що ні.
Шановна Alfa_Bank!
Коли можна буде з Ощадного зняти власні кошти? :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:34

  Stringer написав:
  Фантом написав:А есть тут кто-то, кто смог потратить мигрировавшие балы с Укрсоца?
Ну хоть 100 грн. Я не могу. Есть покупка, проведена по счёту. Больше 100 грн, мсс 5411 - продукты.
И болт на восемнадцать.
Нужно больше бонусов!
Пополняй список покупок к возврату, рассчитываясь картой!

Каких бонусов нужно больше? У меня их больше чем 150т, вполне достаточно. В поддержке только руками разводят. Создали заявку.

Тоесть в супермаркетах пока нельзя расчитываться, если нужно отоварить эти бонусы. :evil:
Держите нас в курсе - чем закончится.

Всё закончилось хорошо. Сегодня утром заработало.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:35

  Alfa_Bank написав:
  riwalir написав:Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.

riwalir, доброе утро. Если проблема еще есть, то укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.


эта проблема еще есть. Проблему зовут Постернак Алексей Юрьевич
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:35

  V2 написав:
  riwalir написав:Опять невозможно перевести с Ощадного на карту - Помилка сервісу. В последнее время МАБ постоянно находится в состоянии сбоя. Уже начинаешь удивляться, если все проходит гладко.


Думав, що локальна проблема. Виявляється, що ні.
Шановна Alfa_Bank!
Коли можна буде з Ощадного зняти власні кошти? :evil:

V2, доброго ранку. З'ясовую.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:38

Re: Альфа-Банк

когда ощадный починят!!!!!!!!!!!!!!!
anis
 
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