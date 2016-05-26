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Альфа-Банк
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:46
Alfa_Bank Як правильно пояснити у відділенні яку заяву вони можуть приймати на відмову від т.за. фрод моніторингу? У відділенні не знають про що мова взагалі!!!
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:48
BBC написав:Alfa_Bank
Як правильно пояснити у відділенні яку заяву вони можуть приймати на відмову від т.за. фрод моніторингу? У відділенні не знають про що мова взагалі!!!
я про это писал вчера - что никто в отделении не знает, что это за заява, никакой утвержденной ее формы - нет. Они даже не знают вообще, что такое фрод-мониторинг. В методичке видать про это нету.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:49
Але, АЛла!
Захожу как обычно пополнить ощадный с ультры, ввожу смс, и ладно бы просто отлуп, так еще с баланса ультры куда-то исчезла сумма, отправлявшаяся на ощадный.
ЭТО ШО ЗА БЕСПРЕДЕЛ???
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yuri1978
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:10
И ни кому до этого нет дела!
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anis
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:15
Alfa_Bank написав:
Думав, що локальна проблема. Виявляється, що ні.
Шановна Alfa_Bank
!
Коли можна буде з Ощадного зняти власні кошти?
V2, доброго ранку. З'ясовую.[/quote]
Проблема массовая. С ощадного деньги снять нельзя ни на какую карту.
А сегодня биллинговый день...
Горячая линия рекомендует "зайти другим браузером" и прочий бред...
который никак не помогает.
Как быть?
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:17
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию:
2XL, доброе утро. После рассмотрения жалобы предоставлю обратную связь.
С нетерпением
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:18
anis написав:
И ни кому до этого нет дела!
IT-специалисты работаеют над устранением проблемы. Извините за неудобства.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:21
Alfa_Bank написав: anis написав:
И ни кому до этого нет дела!
IT-специалисты работаеют над устранением проблемы. Извините за неудобства.
деньги из блока вернутся когда?
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yuri1978
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:21
Alfa_Bank написав: anis написав:
И ни кому до этого нет дела!
IT-специалисты работаеют над устранением проблемы. Извините за неудобства.
какие сроки?
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anis
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:23
Alfa_Bank написав: anis написав:
И ни кому до этого нет дела!
IT-специалисты работаеют над устранением проблемы. Извините за неудобства.
слово "специалист" там явно не по теме )
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