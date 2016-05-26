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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62366237623862396240>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:46

Alfa_Bank Як правильно пояснити у відділенні яку заяву вони можуть приймати на відмову від т.за. фрод моніторингу? У відділенні не знають про що мова взагалі!!!
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:48

  BBC написав:Alfa_Bank Як правильно пояснити у відділенні яку заяву вони можуть приймати на відмову від т.за. фрод моніторингу? У відділенні не знають про що мова взагалі!!!


я про это писал вчера - что никто в отделении не знает, что это за заява, никакой утвержденной ее формы - нет. Они даже не знают вообще, что такое фрод-мониторинг. В методичке видать про это нету.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:49

Re: Альфа-Банк

Але, АЛла!
Захожу как обычно пополнить ощадный с ультры, ввожу смс, и ладно бы просто отлуп, так еще с баланса ультры куда-то исчезла сумма, отправлявшаяся на ощадный.
ЭТО ШО ЗА БЕСПРЕДЕЛ???
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:10

Ошибка сервиса

И ни кому до этого нет дела!
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:15

  Alfa_Bank написав:Думав, що локальна проблема. Виявляється, що ні.
Шановна Alfa_Bank!
Коли можна буде з Ощадного зняти власні кошти? :evil:

V2, доброго ранку. З'ясовую.[/quote]
Проблема массовая. С ощадного деньги снять нельзя ни на какую карту.
А сегодня биллинговый день...
Горячая линия рекомендует "зайти другим браузером" и прочий бред...
который никак не помогает.
Как быть?
alik03
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:17

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию:

2XL, доброе утро. После рассмотрения жалобы предоставлю обратную связь.
С нетерпением
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:18

  anis написав:И ни кому до этого нет дела!

IT-специалисты работаеют над устранением проблемы. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:21

  Alfa_Bank написав:
  anis написав:И ни кому до этого нет дела!

IT-специалисты работаеют над устранением проблемы. Извините за неудобства.
деньги из блока вернутся когда? :evil:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:21

  Alfa_Bank написав:
  anis написав:И ни кому до этого нет дела!

IT-специалисты работаеют над устранением проблемы. Извините за неудобства.

какие сроки?
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:23

  Alfa_Bank написав:
  anis написав:И ни кому до этого нет дела!

IT-специалисты работаеют над устранением проблемы. Извините за неудобства.


слово "специалист" там явно не по теме )
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