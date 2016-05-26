Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут
Пишется заявление в бланке "Звернення" на отказ от фрод-мониторинга (указываются карты). Специалист в отделении должен провести идентификацию клиента (что бы карты принадлежали клиенту) и отправить заявление в отдел Безопасности.
1) А як дізнається клієнт, що звернення вже розглянуто? 2) Бланк "Звернення" можна лише у відділені заповнити?
BBC, доброго дня. 1. Клієнт може звернутися до співробітника відділення або КЦ. 2. Можна також роздрукувати бланк з сайту банку (https://alfabank.ua/about) та підійти у відділення для проходження ідентифікації та подачі заяви.
mephala написав:Уважаемый офпред. Давайте последний раз вернемся к правилам кэшью а то как бы не случился пагубный прецедент у банка.
Привидите текст из старых правил в котором указывается что существует ограничение куда может ПОТРАТИТЬ участник свои баллы.
а также пояснить как банк трактует термины "изменения правил" и "уточнения правил" в силу того что один из форумчан привел следующее
Cler написав:
Alfa_Bank написав:это не изменения Правил, а дополнения к ним
"Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ." - ГОСТ 2.503-90
mephala, добрый день. Мне кажется, вы очень придираетесь к моим словам. Ответы были предоставлены ранее. К этому вопросу я возвращаться больше не буду и в дальнейшем - буду очень осторожна в своих высказываниях.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 17 жов, 2018 11:09, всього редагувалось 3 разів.
Alfa_Bank написав:BBC, доброго дня. 1. Клієнт може звернутися до співробітника відділення або КЦ. 2. Можна також роздрукувати бланк з сайту банку (https://alfabank.ua/about) та підійти у відділення для проходження ідентифікації та подачі заяви.
Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти А результат розгляду заяви можна буде у вас уточнити? Для цього потрібен реєстраційний номер?
Востаннє редагувалось BBC в Сер 17 жов, 2018 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Алла, на какой период времени кривые руки Постернака подвесили мои средства? кто будет возмещать моральный (пока только моральный) ущерб? сколько мне еще сидеть и фапать на монитор из-за чужих шаловливых рук?
Alfa_Bank написав:BBC, доброго дня. 1. Клієнт може звернутися до співробітника відділення або КЦ. 2. Можна також роздрукувати бланк з сайту банку (https://alfabank.ua/about) та підійти у відділення для проходження ідентифікації та подачі заяви.
Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти А результат розгляду заяви можна буде у вас уточнити? Для цього потрібен реєстраційний номер?
Так, можете вточнити у мене. Бажано вказати мені номер звернення, в яке відділення зверталися і коли.