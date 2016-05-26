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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62386239624062416242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:37

Уважаемый офпред. Давайте последний раз вернемся к правилам кэшью а то как бы не случился пагубный прецедент у банка.

Привидите текст из старых правил в котором указывается что существует ограничение куда может ПОТРАТИТЬ участник свои баллы.

а также пояснить как банк трактует термины "изменения правил" и "уточнения правил" в силу того что один из форумчан привел следующее
  Cler написав:
  Alfa_Bank написав:это не изменения Правил, а дополнения к ним

"Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ." - ГОСТ 2.503-90
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:44

Похоже что исправили проблему с отменой депозитов в МАБе.
По крайней мере не выдаёт красную ошибку. А дальше - посмотрим.
Ошибка была около месяца
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:48

  BBC написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут

Пишется заявление в бланке "Звернення" на отказ от фрод-мониторинга (указываются карты). Специалист в отделении должен провести идентификацию клиента (что бы карты принадлежали клиенту) и отправить заявление в отдел Безопасности.

1) А як дізнається клієнт, що звернення вже розглянуто?
2) Бланк "Звернення" можна лише у відділені заповнити?

BBC, доброго дня.
1. Клієнт може звернутися до співробітника відділення або КЦ.
2. Можна також роздрукувати бланк з сайту банку (https://alfabank.ua/about) та підійти у відділення для проходження ідентифікації та подачі заяви.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:49

  Вкладчик1234 написав:Похоже что исправили проблему с отменой депозитов в МАБе.
По крайней мере не выдаёт красную ошибку. А дальше - посмотрим.
Ошибка была около месяца

Вкладчик1234, добрый день. Да, вчера проблема была устранена.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:52

  mephala написав:Уважаемый офпред. Давайте последний раз вернемся к правилам кэшью а то как бы не случился пагубный прецедент у банка.

Привидите текст из старых правил в котором указывается что существует ограничение куда может ПОТРАТИТЬ участник свои баллы.

а также пояснить как банк трактует термины "изменения правил" и "уточнения правил" в силу того что один из форумчан привел следующее
  Cler написав:
  Alfa_Bank написав:это не изменения Правил, а дополнения к ним

"Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ." - ГОСТ 2.503-90

mephala, добрый день. Мне кажется, вы очень придираетесь к моим словам. Ответы были предоставлены ранее. К этому вопросу я возвращаться больше не буду и в дальнейшем - буду очень осторожна в своих высказываниях.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 17 жов, 2018 11:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:53

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:BBC, доброго дня.
1. Клієнт може звернутися до співробітника відділення або КЦ.
2. Можна також роздрукувати бланк з сайту банку (https://alfabank.ua/about) та підійти у відділення для проходження ідентифікації та подачі заяви.

Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти :)
А результат розгляду заяви можна буде у вас уточнити? Для цього потрібен реєстраційний номер?
Востаннє редагувалось BBC в Сер 17 жов, 2018 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:53

Re: Альфа-Банк

Алла, на какой период времени кривые руки Постернака подвесили мои средства?
кто будет возмещать моральный (пока только моральный) ущерб?
сколько мне еще сидеть и фапать на монитор из-за чужих шаловливых рук?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:58

Re: Альфа-Банк

Кто знает фрод мониторинг проводится не на стороне ли процессинга?
А то как то существенно отличается от УПЦ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:01

  BBC написав:
  Alfa_Bank написав:BBC, доброго дня.
1. Клієнт може звернутися до співробітника відділення або КЦ.
2. Можна також роздрукувати бланк з сайту банку (https://alfabank.ua/about) та підійти у відділення для проходження ідентифікації та подачі заяви.

Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти :)
А результат розгляду заяви можна буде у вас уточнити? Для цього потрібен реєстраційний номер?

Так, можете вточнити у мене. Бажано вказати мені номер звернення, в яке відділення зверталися і коли.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:13

  BBC написав:Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти :)


мне тоже сказали что мсс-код указан на оборотной стороне моей карты )
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IMPRINTER
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