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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6239624062416242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:16

  V2 написав:Alfa_Bank
Компенсовувати збитки ІТ-"спеціалісти" будуть?
Сьогодні останній день загасити кредитку в іншому банку, в інших колег подібні ситуації!!!

Вот одна из причин, по который оплачивать кредит в самый последний день - это неразумно, мягко говоря...

Компенсировать никто не должен и не будет - вы сами должны быть готовым к возможным рискам ;)
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 17 жов, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:16

  Alfa_Bank написав:mephala, добрый день. Мне кажется вы очень придираетесь к моим словам. Ответы были предоставлены ранее. К этому вопросу я возвращаться больше не буду и в дальнейшем - буду очень осторожна в своих высказываниях.

я придираюсь не к вашим словам а к действиям банка. в свое время я был отказался участвовать в каких либо подобных вещах у приватбанка.
и поясню почему. приходит значит СМС от банка - делайте покупки и получайте 5% бонусов на ваш счет. начинаю тратить - ничего не приходит. захожу в банк спросить что за фигня - получаю ответ что инет оплаты не входят в акцию. ошеломительное "уточнение правил". думаю ладно инет исключим. трачу дальше - опять ничего не приходит. звоню на гарячку - еще один ошеломительный ответ что траты должны быть более 100 грн. и заметьте - сотрудники привата тоже считали это просто уточнениями правил акции. после чего я дал себе слово не учавствовать в акциях привата в виду шулерской сущности правил игры которые создает банк.
в ситуации с кэшью альа-банк поступил так же. после того как люди уже заработали баллы и имели планы куда их потратить банк "уточнил" куда их можно тратить а куда нельзя. а может люди бы не подписывались на эту программу если бы знали что будут ограничения куда можно тратить!!!
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:19

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти :)


мне тоже сказали что мсс-код указан на оборотной стороне моей карты )

:? ...немножко перепутали... .
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:22

  Vorlon написав:
  V2 написав:Alfa_Bank
Компенсовувати збитки ІТ-"спеціалісти" будуть?
Сьогодні останній день загасити кредитку в іншому банку, в інших колег подібні ситуації!!!

Вот одна из причин, по который оплачивать кредит в самый последний день - это неразумно, мягко говоря...

ну так проблемы могут быть и за день. ИМХО главное иметь резервный источник для гашения кредитки.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:28

  mephala написав:ну так проблемы могут быть и за день.

Абсолютно верно! Но дополнительный день даёт нам время для манёвров, которого иначе тупо может не хватить...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:57

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:
  mephala написав:ну так проблемы могут быть и за день.

Абсолютно верно! Но дополнительный день даёт нам время для манёвров, которого иначе тупо может не хватить...
Тут соглашусь. Или нужно иметь запасной вариант для пополнения.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:01

  yuri1978 написав:Але, АЛла!
Захожу как обычно пополнить ощадный с ультры, ввожу смс, и ладно бы просто отлуп, так еще с баланса ультры куда-то исчезла сумма, отправлявшаяся на ощадный.
ЭТО ШО ЗА БЕСПРЕДЕЛ???

yuri1978, добрый день. Ваш запрос в работе. Ожидайте, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:04

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  V2 написав:Alfa_Bank
Компенсовувати збитки ІТ-"спеціалісти" будуть?
Сьогодні останній день загасити кредитку в іншому банку, в інших колег подібні ситуації!!!


Альфа действительно скатывается в низы. Альфу стыдно людям стало рекомендовать, т.к. потом надо будет краснеть.
С приходом в Альфу двух известных личностей, чьи имена уже стали нарицательными - один - для криворункого айтишника, а второй - для банковского фальсификатора.
Алла стала катиться тупо по наклонной. Что не день, то что-то случается - работать в МАБе стало, что работать в лаборатории с вирусами - в любой момент что-то может глюкнуть. Почему руководство не делает никаких кадровых выводов непонятно - это что кумовство? они чьи-то любовники? Почему они неприкасаемые. За такую халатность в любой организации уже с волчьим билетом. Просто нет слов.
А вот не надо было кричать "кацапский банк". Этих сотрудников внедрили для подрывной работы изнутри )
Зато как качественно обновилось обслуживание в отделениях! Если раньше, совсем недавно, в 2015-2016 можно было 2 часа сидеть в электронной очереди, то сейчас в отделениях никого. Вчера меня хватило на 15 минут ожидания персонального менеджера, а потом за 5 минут получил карту и написал заявление просто у стойки при входе для рабочих и крестьян.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:07

  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:
  Alfa_Bank написав:BBC, доброго дня.
1. Клієнт може звернутися до співробітника відділення або КЦ.
2. Можна також роздрукувати бланк з сайту банку (https://alfabank.ua/about) та підійти у відділення для проходження ідентифікації та подачі заяви.

Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти :)
А результат розгляду заяви можна буде у вас уточнити? Для цього потрібен реєстраційний номер?

Так, можете вточнити у мене. Бажано вказати мені номер звернення, в яке відділення зверталися і коли.

Цього разу заяву прийняли й зареєстрували. Чекаю на результат її розгляду.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:30

похожие срачи на ветке привата всегда были
убрали офпреда- прекратилось
куколка, а не ветка стала :)
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