Alfa_Bank написав:mephala, добрый день. Мне кажется вы очень придираетесь к моим словам. Ответы были предоставлены ранее. К этому вопросу я возвращаться больше не буду и в дальнейшем - буду очень осторожна в своих высказываниях.
я придираюсь не к вашим словам а к действиям банка. в свое время я был отказался участвовать в каких либо подобных вещах у приватбанка. и поясню почему. приходит значит СМС от банка - делайте покупки и получайте 5% бонусов на ваш счет. начинаю тратить - ничего не приходит. захожу в банк спросить что за фигня - получаю ответ что инет оплаты не входят в акцию. ошеломительное "уточнение правил". думаю ладно инет исключим. трачу дальше - опять ничего не приходит. звоню на гарячку - еще один ошеломительный ответ что траты должны быть более 100 грн. и заметьте - сотрудники привата тоже считали это просто уточнениями правил акции. после чего я дал себе слово не учавствовать в акциях привата в виду шулерской сущности правил игры которые создает банк. в ситуации с кэшью альа-банк поступил так же. после того как люди уже заработали баллы и имели планы куда их потратить банк "уточнил" куда их можно тратить а куда нельзя. а может люди бы не подписывались на эту программу если бы знали что будут ограничения куда можно тратить!!!
yuri1978 написав:Але, АЛла! Захожу как обычно пополнить ощадный с ультры, ввожу смс, и ладно бы просто отлуп, так еще с баланса ультры куда-то исчезла сумма, отправлявшаяся на ощадный. ЭТО ШО ЗА БЕСПРЕДЕЛ???
yuri1978, добрый день. Ваш запрос в работе. Ожидайте, пожалуйста.
V2 написав:Alfa_Bank Компенсовувати збитки ІТ-"спеціалісти" будуть? Сьогодні останній день загасити кредитку в іншому банку, в інших колег подібні ситуації!!!
Альфа действительно скатывается в низы. Альфу стыдно людям стало рекомендовать, т.к. потом надо будет краснеть. С приходом в Альфу двух известных личностей, чьи имена уже стали нарицательными - один - для криворункого айтишника, а второй - для банковского фальсификатора. Алла стала катиться тупо по наклонной. Что не день, то что-то случается - работать в МАБе стало, что работать в лаборатории с вирусами - в любой момент что-то может глюкнуть. Почему руководство не делает никаких кадровых выводов непонятно - это что кумовство? они чьи-то любовники? Почему они неприкасаемые. За такую халатность в любой организации уже с волчьим билетом. Просто нет слов.
А вот не надо было кричать "кацапский банк". Этих сотрудников внедрили для подрывной работы изнутри ) Зато как качественно обновилось обслуживание в отделениях! Если раньше, совсем недавно, в 2015-2016 можно было 2 часа сидеть в электронной очереди, то сейчас в отделениях никого. Вчера меня хватило на 15 минут ожидания персонального менеджера, а потом за 5 минут получил карту и написал заявление просто у стойки при входе для рабочих и крестьян.
Alfa_Bank написав:BBC, доброго дня. 1. Клієнт може звернутися до співробітника відділення або КЦ. 2. Можна також роздрукувати бланк з сайту банку (https://alfabank.ua/about) та підійти у відділення для проходження ідентифікації та подачі заяви.
Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти А результат розгляду заяви можна буде у вас уточнити? Для цього потрібен реєстраційний номер?
Так, можете вточнити у мене. Бажано вказати мені номер звернення, в яке відділення зверталися і коли.
Цього разу заяву прийняли й зареєстрували. Чекаю на результат її розгляду.