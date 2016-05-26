Додано: Сер 17 жов, 2018 11:16

Alfa_Bank написав: mephala, добрый день. Мне кажется вы очень придираетесь к моим словам. Ответы были предоставлены ранее. К этому вопросу я возвращаться больше не буду и в дальнейшем - буду очень осторожна в своих высказываниях. mephala, добрый день. Мне кажется вы очень придираетесь к моим словам. Ответы были предоставлены ранее. К этому вопросу я возвращаться больше не буду и в дальнейшем - буду очень осторожна в своих высказываниях.

я придираюсь не к вашим словам а к действиям банка. в свое время я был отказался участвовать в каких либо подобных вещах у приватбанка.и поясню почему. приходит значит СМС от банка - делайте покупки и получайте 5% бонусов на ваш счет. начинаю тратить - ничего не приходит. захожу в банк спросить что за фигня - получаю ответ что инет оплаты не входят в акцию. ошеломительное "уточнение правил". думаю ладно инет исключим. трачу дальше - опять ничего не приходит. звоню на гарячку - еще один ошеломительный ответ что траты должны быть более 100 грн. и заметьте - сотрудники привата тоже считали это просто уточнениями правил акции. после чего я дал себе слово не учавствовать в акциях привата в виду шулерской сущности правил игры которые создает банк.в ситуации с кэшью альа-банк поступил так же. после того как люди уже заработали баллы и имели планы куда их потратить банк "уточнил" куда их можно тратить а куда нельзя. а может люди бы не подписывались на эту программу если бы знали что будут ограничения куда можно тратить!!!