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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62406241624262436244>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:38

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  BBC написав:Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти :)


мне тоже сказали что мсс-код указан на оборотной стороне моей карты )

А в юнексе дату проводки можно узнать токо позвонив в бухгалтерию?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:50

  BBC написав:1) А як дізнається клієнт, що звернення вже розглянуто?
Останнім реченням написати: "Про результат розгляду мого звернення прошу надіслати мені письмово на вказану адресу поштою:...". Чи написати інший канал зв'язку.

  BBC написав:2) Бланк "Звернення" можна лише у відділені заповнити?
Звернення громадян регулюється Законом "Про звернення". Якщо там витримані всі вимоги, то немає значення оформлення звернення на фірмовому бланку Али чи звичайному А4... ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:54

  MASolomko написав:
  BBC написав:1) А як дізнається клієнт, що звернення вже розглянуто?
Останнім реченням написати: "Про результат розгляду мого звернення прошу надіслати мені письмово на вказану адресу поштою:...". Чи написати інший канал зв'язку.

  BBC написав:2) Бланк "Звернення" можна лише у відділені заповнити?
Звернення громадян регулюється Законом "Про звернення". Якщо там витримані всі вимоги, то немає значення оформлення звернення на фірмовому бланку Али чи звичайному А4... ;)

1) Інший канал зв'язку.
2) Скачав з сайту Альфи, так простіше ніж доводити у відділенні свою правоту.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:55

BBC

но и гарантий что ваше заявление удовлетворят нету.
они скорей всего не могут ее щас отключать индивидуально - поэтому ответят типа - задля вашої безпеки идите нах ...
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:57

  Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Ваш запрос в работе. Ожидайте, пожалуйста.
а сколько времени нужно, чтобы посмотреть остаток на начало дня, добавить поступление и выяснить, куда исчезли деньги - 1 транзакция, статус которой "не подтверждена"?
или мне весь день ждать с моря погоды?
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:00

  v57 написав:похожие срачи на ветке привата всегда были
убрали офпреда- прекратилось
куколка, а не ветка стала :)

на кладбище тоже тишина :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:00

В ИБ при создании СЭП платежа на счет 2600..., не помещается название получателя в соответствующем поле. Сокращать можно?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:03

  IMPRINTER написав:BBC

но и гарантий что ваше заявление удовлетворят нету.
они скорей всего не могут ее щас отключать индивидуально - поэтому ответят типа - задля вашої безпеки идите нах ...

Ага. Но представителю Альфы на форуме видать отдел безопасности сказал, что могут, раз она озвучила. Иначе ее просто подставили колеги.
P.S. В конце сентября представитель озвучил, "такой возможности нет".
BBC, від Безпеки отримана відповідь, що такої можливості немає.

P.P.S. Для меня не критично делать оплату картой Альфы, есть альтернативы.
Востаннє редагувалось BBC в Сер 17 жов, 2018 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:03

Alfa_Bank

а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:33

  la9 написав:В ИБ при создании СЭП платежа на счет 2600..., не помещается название получателя в соответствующем поле. Сокращать можно?

Общепринятые сокращения у меня проходили. Главное - правильный код получателя.
Сибарит
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