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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:38
IMPRINTER написав: BBC написав:
Спробую. В КЦ потрапляєш рідко на кваліфікованого співробітника. Наприклад, вчора співробітник не зміг відрізнити Укрпошту від електронної пошти
мне тоже сказали что мсс-код указан на оборотной стороне моей карты )
А в юнексе дату проводки можно узнать токо позвонив в бухгалтерию?
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:50
BBC написав:
1) А як дізнається клієнт, що звернення вже розглянуто?
Останнім реченням написати: "Про результат розгляду мого звернення прошу надіслати мені письмово на вказану адресу поштою:...". Чи написати інший канал зв'язку.
BBC написав:
2) Бланк "Звернення" можна лише у відділені заповнити?
Звернення громадян регулюється Законом "Про звернення". Якщо там витримані всі вимоги, то немає значення оформлення звернення на фірмовому бланку Али чи звичайному А4...
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MASolomko
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:54
MASolomko написав: BBC написав:
1) А як дізнається клієнт, що звернення вже розглянуто?
Останнім реченням написати: "Про результат розгляду мого звернення прошу надіслати мені письмово на вказану адресу поштою:...". Чи написати інший канал зв'язку.
BBC написав:
2) Бланк "Звернення" можна лише у відділені заповнити?
Звернення громадян регулюється Законом "Про звернення". Якщо там витримані всі вимоги, то немає значення оформлення звернення на фірмовому бланку Али чи звичайному А4...
1) Інший канал зв'язку.
2) Скачав з сайту Альфи, так простіше ніж доводити у відділенні свою правоту.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:55
BBC
но и гарантий что ваше заявление удовлетворят нету.
они скорей всего не могут ее щас отключать индивидуально - поэтому ответят типа - задля вашої безпеки идите нах ...
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:57
Alfa_Bank написав:
yuri1978, добрый день. Ваш запрос в работе. Ожидайте, пожалуйста.
а сколько времени нужно, чтобы посмотреть остаток на начало дня, добавить поступление и выяснить, куда исчезли деньги - 1 транзакция, статус которой "не подтверждена"?
или мне весь день ждать с моря погоды?
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:00
v57 написав:
похожие срачи на ветке привата всегда были
убрали офпреда- прекратилось
куколка, а не ветка стала
на кладбище тоже тишина
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mephala
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:00
В ИБ при создании СЭП платежа на счет 2600..., не помещается название получателя в соответствующем поле. Сокращать можно?
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la9
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:03
IMPRINTER написав:BBC
но и гарантий что ваше заявление удовлетворят нету.
они скорей всего не могут ее щас отключать индивидуально - поэтому ответят типа - задля вашої безпеки идите нах ...
Ага. Но представителю Альфы на форуме видать отдел безопасности сказал, что могут, раз она озвучила. Иначе ее просто подставили колеги.
P.S. В конце сентября представитель озвучил, "такой возможности нет".
BBC, від Безпеки отримана відповідь, що такої можливості немає.
P.P.S. Для меня не критично делать оплату картой Альфы, есть альтернативы.
Востаннє редагувалось BBC
в Сер 17 жов, 2018 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:03
Alfa_Bank
а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:33
la9 написав:
В ИБ при создании СЭП платежа на счет 2600..., не помещается название получателя в соответствующем поле. Сокращать можно?
Общепринятые сокращения у меня проходили. Главное - правильный код получателя.
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Сибарит
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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