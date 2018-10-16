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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:34
Cler написав: Alfa_Bank написав:
это не изменения Правил, а дополнения к ним
"Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ." - ГОСТ 2.503-90
Они сейчас наверное пользуются стандартами ISO, нет?
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:38
la9 написав:
В ИБ при создании СЭП платежа на счет 2600..., не помещается название получателя в соответствующем поле. Сокращать можно?
название получателя до одного места - сокращайте как хотите ... главное правильно код получателя указывать
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:44
la9 написав:
В ИБ при создании СЭП платежа на счет 2600..., не помещается название получателя в соответствующем поле. Сокращать можно?
смело можете сокращать - текстовое название влияет только при ручной обработке вашего платежа, если вы например ошиблись в номере счёта или коде предприятия...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:46
Кассандра написав: Cler написав: Alfa_Bank написав:
это не изменения Правил, а дополнения к ним
"Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ." - ГОСТ 2.503-90
Они сейчас наверное пользуются стандартами ISO, нет?
вы будете смеяться, но в системе стандартов ISO и DIN написано примерно тоже самое...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:00
сегодня у Аллы массовый сбой - она ворует деньги.
когда вернет - не знает, "зайдите на неделе". да и вообще непонятно, вернет ли...
п.с. отдельные поздравления тем, у кого сегодня РД или последний день грейса.
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yuri1978
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:16
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...
IMPRINTER, рассылка на имейл при входе в МАБ не отключается.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:27
v57 написав:
похожие срачи на ветке привата всегда были
убрали офпреда- прекратилось
куколка, а не ветка стала
Убрали офпреда - пропали клиенты, писать некому. Я после первой кидалова с кэшбеком 5% переспал пользоваться. Хотя даже в акции не участвовал, условия были как попало написаны.
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:28
yuri1978 написав:
сегодня у Аллы массовый сбой - она ворует деньги.
когда вернет - не знает, "зайдите на неделе". да и вообще непонятно, вернет ли...
п.с. отдельные поздравления тем, у кого сегодня РД или последний день грейса.
yuri1978, ответ отправлен в ЛС.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:37
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...
IMPRINTER, рассылка на имейл при входе в МАБ не отключается.
то мне безразлично - я в спам добавил и всё.
это не фрод. я про то что алла полюбляет залочить акк маба тоже по какой-то мифическим зашитой меня от фрода. Это можно как-то заявой отключить ?
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:40
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...
IMPRINTER, рассылка на имейл при входе в МАБ не отключается.
то мне безразлично - я в спам добавил и всё.
это не фрод. я про то что алла полюбляет залочить акк маба тоже по какой-то мифическим зашитой меня от фрода. Это можно как-то заявой отключить ?
Нельзя.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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