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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6241624262436244>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:34

  Cler написав:
  Alfa_Bank написав:это не изменения Правил, а дополнения к ним

"Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ." - ГОСТ 2.503-90

Они сейчас наверное пользуются стандартами ISO, нет? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:38

  la9 написав:В ИБ при создании СЭП платежа на счет 2600..., не помещается название получателя в соответствующем поле. Сокращать можно?


название получателя до одного места - сокращайте как хотите ... главное правильно код получателя указывать
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:44

  la9 написав:В ИБ при создании СЭП платежа на счет 2600..., не помещается название получателя в соответствующем поле. Сокращать можно?

смело можете сокращать - текстовое название влияет только при ручной обработке вашего платежа, если вы например ошиблись в номере счёта или коде предприятия...
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:46

  Кассандра написав:
  Cler написав:
  Alfa_Bank написав:это не изменения Правил, а дополнения к ним

"Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление каких-либо данных в этот документ." - ГОСТ 2.503-90

Они сейчас наверное пользуются стандартами ISO, нет? :roll:

вы будете смеяться, но в системе стандартов ISO и DIN написано примерно тоже самое...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:00

Re: Альфа-Банк

сегодня у Аллы массовый сбой - она ворует деньги.
когда вернет - не знает, "зайдите на неделе". да и вообще непонятно, вернет ли...

п.с. отдельные поздравления тем, у кого сегодня РД или последний день грейса. :twisted:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:16

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...

IMPRINTER, рассылка на имейл при входе в МАБ не отключается.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:27

Re: Альфа-Банк

v57 написав:похожие срачи на ветке привата всегда были
убрали офпреда- прекратилось
куколка, а не ветка стала :)


Убрали офпреда - пропали клиенты, писать некому. Я после первой кидалова с кэшбеком 5% переспал пользоваться. Хотя даже в акции не участвовал, условия были как попало написаны.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:28

  yuri1978 написав:сегодня у Аллы массовый сбой - она ворует деньги.
когда вернет - не знает, "зайдите на неделе". да и вообще непонятно, вернет ли...

п.с. отдельные поздравления тем, у кого сегодня РД или последний день грейса. :twisted:

yuri1978, ответ отправлен в ЛС.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:37

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...

IMPRINTER, рассылка на имейл при входе в МАБ не отключается.


то мне безразлично - я в спам добавил и всё.
это не фрод. я про то что алла полюбляет залочить акк маба тоже по какой-то мифическим зашитой меня от фрода. Это можно как-то заявой отключить ?
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:40

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...

IMPRINTER, рассылка на имейл при входе в МАБ не отключается.


то мне безразлично - я в спам добавил и всё.
это не фрод. я про то что алла полюбляет залочить акк маба тоже по какой-то мифическим зашитой меня от фрода. Это можно как-то заявой отключить ?

Нельзя.
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